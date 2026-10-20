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Choque séptico mantiene en estado delicado a Laura Bozzo

Los médicos reportan neumonía e hipertensión pulmonar como complicaciones que agravaron su estado.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 03:07 p.m.
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Choque séptico mantiene en estado delicado a Laura Bozzo
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      La salud de Laura Bozzo atraviesa un momento delicado luego de que una cirugía por una úlcera intestinal derivara en complicaciones graves. La conductora fue trasladada de Acapulco a la Ciudad de México y, de acuerdo con información difundida por Venga la Alegría, permanece intubada y bajo ventilación mecánica.


      Elizabeth Curiel, jefa de información del programa, informó que los últimos estudios realizados a la presentadora reportaron un choque séptico. Además, señaló que Bozzo presentaría neumonía e hipertensión pulmonar, condiciones que habrían llevado a los médicos a intubarla.

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      ¿Qué es un choque séptico?
      De acuerdo con MedlinePlus, el choque séptico es una afección grave que aparece cuando una infección provoca una respuesta inflamatoria excesiva en el organismo. Esta reacción puede ocasionar una caída peligrosa de la presión arterial y comprometer el funcionamiento de distintos órganos.
      Cuando el cuerpo intenta combatir una infección, libera sustancias que ayudan a activar las defensas. Sin embargo, si la respuesta inflamatoria se descontrola, puede dañar los tejidos, alterar la circulación sanguínea e impedir que los órganos reciban suficiente oxígeno.

      ¿Cuáles son las causas de un choque séptico?
      Las bacterias son una de las causas más frecuentes, aunque los hongos y, en ocasiones, los virus también pueden provocar esta condición.
      Las toxinas que liberan algunas bacterias y hongos pueden dañar los tejidos y contribuir a la disminución de la presión arterial. Al mismo tiempo, la respuesta inflamatoria del cuerpo puede agravar las lesiones y afectar el funcionamiento de órganos vitales.
      Entre los factores que aumentan el riesgo se encuentran la diabetes y las enfermedades del aparato genitourinario, del aparato biliar o del sistema digestivo. También tienen mayor riesgo las personas con padecimientos que debilitan el sistema inmunitario, como el sida.
      El uso prolongado de dispositivos médicos, como vías intravenosas, sondas vesicales y stents metálicos o plásticos utilizados para facilitar el drenaje, también puede favorecer determinadas infecciones.
      Otros factores asociados incluyen la leucemia, el linfoma, el uso prolongado de antibióticos y las infecciones recientes. Asimismo, las cirugías y otros procedimientos médicos pueden aumentar el riesgo de desarrollar una infección.
      El uso actual o reciente de esteroides, la quimioterapia para tratar cualquier tipo de cáncer y los trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea también pueden incrementar la vulnerabilidad del paciente.

      ¿Cuáles son los síntomas de un choque séptico?
      El choque séptico puede afectar diferentes partes del cuerpo, incluidos el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado y los intestinos. Por ello, sus manifestaciones varían según los órganos comprometidos y la gravedad de la infección.
      Entre los principales síntomas se encuentran la disminución del estado de alerta, la confusión y los cambios importantes en la temperatura corporal, que puede elevarse o descender por debajo de lo normal. También pueden aparecer escalofríos, mareos y una reducción considerable o ausencia de producción de orina.
      La presión arterial baja, especialmente al ponerse de pie, es otra de las señales de alarma. A esta manifestación pueden sumarse las palpitaciones y una frecuencia cardíaca acelerada.
      La presión arterial baja es uno de los síntomas de un choque séptico. Fuente: Freepik.
      En algunos pacientes también aparecen inquietud, agitación, letargo, confusión y dificultad para respirar. La piel puede presentar erupciones, cambios de color, enrojecimiento o una temperatura inusualmente elevada.

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