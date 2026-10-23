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Gobierno invertirá 14 mil mdp en equipo médico para 2027

El proceso de subastas inversas permitió reducir el costo original de 20 mil millones de pesos

Por El Universal

Octubre 23, 2026 10:45 a.m.
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Gobierno invertirá 14 mil mdp en equipo médico para 2027
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      Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que este viernes terminaron las subastas inversas para adquirir equipo médico para el próximo año.

      Aseguró que con este método, el gobierno federal ahorró 7 mil millones de pesos.

      "Son cerca de 800 equipos de alta tecnología, que representaron una inversión de más de 14 mil millones de pesos, son casi 500 matógrafos, algunos permiten hacer biopsias en el mismo lugar para facilitar la vida de las mujeres. Estamos comprando tomógrafos, estamos comprando, una inversión también histórica en radioterapia para nuestro país, como sistemas de aceleradores lineales", explicó.

      Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, el funcionario detalló que esta compra busca una transformación sustantiva del incremento de la capacidad del Estado mexicano para diagnóstico, imagen y tratamiento con tecnología de primera, sumado a la contratación de médicos especialistas en tecnología, en diagnóstico y patologías.

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      "Hicimos un proceso bastante agresivo de subastas inversas. Las cotizaciones originales que teníamos eran de cerca de 20 mil millones de pesos. (...) Llevamos dos semanas de subastas, las concluimos hoy a las 2 de la mañana y tuvimos un ahorro, una reducción de precios de 7 mil millones de pesos, llegando a los 14 mil como el monto al que llegaron a las subastas", destacó.

      En Palacio Nacional, Clark García subrayó que además de la compra de equipos médicos, se contratan a más especialistas y se fortalece el sistema de salud.

      "El gobierno podría reinvertir 7 mil millones de pesos en el propio sector salud para adquirir más insumos, más equipos, más instrumental que se requiere, es decir, estos ahorros no son simplemente ahorros, son también la posibilidad de con ese recurso que tenemos poder invertir aún más en mayor número de equipos", resaltó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

       

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