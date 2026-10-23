Entérate | Los resultados de la Carrera Panamericana

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La Carrera Panamericana 2026 llegó a su final este jueves 22 de octubre en Zacatecas, después de 7 días de competencia y cerca de 3,900 kilómetros de recorrido por las carreteras mexicanas. La meta estuvo frente a la Catedral Basílica recibiendo a las tripulaciones que lograron completar una de las pruebas más exigentes del automovilismo nacional, con Hilaire y Laura Damiron como los grandes protagonistas de esta edición.

La dupla franco-brasileña conquistó su tercer campeonato absoluto, después de sus victorias en 2016 y 2023. Al volante y en la navegación de El Commander, un Studebaker Commander de 1954 con el número 115, los Damiron encontraron en las jornadas decisivas el ritmo necesario para consolidar su ventaja y cerrar la competencia en lo más alto de la clasificación general.

El sugundo puesto fue para el piloto oaxaqueño Emilio Velázquez y su navegante Javier Marín, quienes compitieron con el Studebaker conocido como Golden Tiger. Jorge Pedrero y Sergio Contreras, representantes de Chiapas, completaron el podio general, mientras que Carlos Manuel "Char" García y Eduardo "Lalo" Solís se quedaron con la victoria de la última jornada, gracias a sus tiempos en los tramos de velocidad.

El resultado final cuenta una parte de la historia, pero completar La Carrera Panamericana implica mucho más que conseguir buenos tiempos. Durante esos 7 largos días, cada tripulación debe enfrentarse a una ruta con curvas, desniveles, rectas, condiciones variables del asfalto y tramos en los que cualquier error puede tentar hasta con su vida.

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El piloto es quien lleva el automóvil al límite, pero el navegante también tiene una responsabilidad muy grande. Desde el asiento del copiloto, debe interpretar las indicaciones de la ruta y anticipar lo que viene para que quien conduce pueda reaccionar a tiempo. Ambos comparten los riesgos de una competencia en la que la precisión y la confianza mutua son tan importantes como la velocidad.

Y aunque el recorrido exige concentración absoluta, también ofrece una recompensa difícil de encontrar en un circuito convencional. En las carreteras pasan por paisajes, montañas y poblaciones.

Otro de los retos por los que pasa competidor son los problemas mecánicos pueden cambiar el rumbo de una competencia en cuestión de minutos. Uno de los casos más significativos fue el de Ricardo Cordero, 7 veces ganador de La Pana, quien tuvo que abandonar después de que una falla en el motor de El Malditillo le quitara la posibilidad de ser el máximo ganador de La Carrera Panamericana en toda la historia.

Detrás de cada automóvil que llega a la meta hay un equipo que también debe completar su propia carrera. Los mecánicos trabajan contra el reloj para revisar los vehículos, identificar fallas y reparar los daños que puedan comprometer la siguiente jornada.

En una competencia de esta duración, el trabajo no se limita al mantenimiento habitual. Después de recorrer cientos de kilómetros, los equipos deben inspeccionar componentes mecánicos, suspensiones, frenos y otros sistemas.

La ruta de la edición 2026 comenzó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y avanzó por distintas regiones del país antes de concluir en Zacatecas. Cada estado aportó condiciones diferentes al recorrido y nuevos retos para las tripulaciones, hasta llegar a la última etapa, en la que todavía quedaban posiciones por defender y tiempos por mejorar.

La llegada al Centro Histórico de Zacatecas marcó el cierre de la edición número 39 de la era moderna de la competencia. Frente a la Catedral Basílica, los automóviles cruzaron la meta después de una semana en la que la estrategia, la resistencia mecánica y la capacidad de adaptación fueron tan importantes como la velocidad.

No fue una carrera libre de incidentes ni de abandonos, y sería difícil describir una prueba de estas características como una competencia sencilla. Es parte de su naturaleza enfrentar riesgos que no desaparecen por el hecho de tratarse de automóviles históricos.

Al final, el campeonato se quedó con los Damiron, pero la historia de La Carrera Panamericana no se explica únicamente a través del automóvil que terminó primero. También está en los navegantes que leen cada tramo, los mecánicos que trabajan hasta entrada la noche y los equipos que deben encontrar la manera de resolver antes de que amanezca.

Después de 7 días y cerca de 3,900 kilómetros, la bandera a cuadros cayó en Zacatecas. Los Damiron sumaron una nueva corona a su trayectoria y la edición 2026 llegó a su fin, dejando claro que, en La Panamericana, cruzar la meta es el resultado de un esfuerzo que comienza mucho antes de encender el motor.