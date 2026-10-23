Maru Campos acusó a su exfiscal por "corrupción", revela Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en su reunión privada con la gobernadora Maru Campos Galván, ambas se alzaron la voz y la mandataria estatal le reclamó por acusarla de traición a la patria, tras la entrada de agentes de la CIA en Chihuahua, hecho que atribuyó al exfiscal, actualmente vinculado a proceso, César Jáuregui Moreno.

"Ella inició la conversación reclamándome, levantamos la voz en algún momento las dos. Ella me reclamó de por qué la había acusado yo de haber traicionado a la patria. Yo le dije: ´no, tiene que investigarse porque entraron agentes extranjeros a México sin el permiso´. Cuando yo le dije, es que entraron agentes, ella me dijo, ´no fui yo, fue el exfiscal (César Jáuregui)", reveló la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, la jefa del Ejecutivo mencionó que Maru Campos acusó al exfiscal de Chihuahua de cometer actos de corrupción, por lo que le ofreció proceder en su contra en colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Me dijo que habían encontrado corrupción, que había cometido el fiscal. Me dijo que el ´fiscal tiene casinos´, que eso habían encontrado ellos cuando movió al fiscal. ¿Qué le dijo la presidenta? Procede, como deben proceder cualquier ciudadano cuando encuentran actos que violan la ley. Entonces le dije: ´¿por qué no procede la fiscalía de justicia del Estado de Chihuahua? Y si te parece, le comentó la fiscal general de la República para que te reciba´", explicó Sheinbaum Pardo.

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Señaló que tras su conversación, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, recibió a Maru Campos y pidió a la fiscal brindar información. En Palacio Nacional, la presidenta de México reveló más detalles de la reunión privada realizada el 19 de septiembre pasado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez y se refirió a los señalamientos que hizo Campos Galván respecto a presuntos nexos con grupos criminales de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

"La fiscal puede contar lo que le dijo la gobernadora de Chihuahua, que por lo que me comenta la fiscal, le dijo exactamente lo mismo: que el responsable de que hubieran entrado agentes a Chihuahua, es el exfiscal y que además habían encontrado actos de corrupción, esa es la conversación. Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico. Le dije, si tienes pruebas, preséntalas", dijo al asegurar que Maru Campos a la fecha todavía no presenta pruebas.

La mandataria federal defendió a Ariadna Montiel y la calificó como una mujer honesta, y reiteró que al hacer acusaciones de este tipo siempre deben presentarse evidencias. Sheinbaum Pardo explicó que tras momentos de tensión, Maru Campos le preguntó cómo seguiría la relación entre el gobierno federal y el de Chihuahua.

"Cuando termina la conversación, me dijo, bueno, ¿y cómo va a seguir la relación? Y le dije: ´de manera institucional, si tienes un tema de seguridad, puedes hablar con el secretario de Seguridad, si tienes un tema que tenga que ver con cualquier otro tema institucional entre el gobierno Federal y el gobierno de Chihuahua, con la Secretaría de Gobernación, te ayudamos en todo lo que necesitas´. En resumen, esa fue la conversación y la fiscal general de la República, si me está escuchando, pues sería bueno que dijeran qué pasó en la reunión que tuvo con la gobernadora de Chihuahua", expresó.

Ayer, Maru Campos ofreció una entrevista con Carlos Loret de Mola, donde declaró que le hizo saber a la presidenta que "en 19 veces consecutivas, en la más alta tribuna de este país, en La Mañanera, se me acusó de traicionar a la patria". Sheinbaum Pardo recordó que la conversación y le dijo que ella también había hecho la declaración de que Morena es un gobierno de la muerte.

"Le dije: ´yo no te acusé a ti, yo dije que el gobierno de Chihuahua había violado la Ley de Seguridad Nacional´, como lo dije aquí en la mañanera: ´Tú dijiste que nosotros éramos gobierno de la muerte. Entonces, ¿qué es eso?´. Por eso fue un momento de tensión. Pero lo que yo rescato es que finalmente ocurrió lo que ella consideró pertinente, porque nadie la obligó a nada. Ella me dijo: ´el fiscal fue, el exfiscal fue el responsable, yo no sabía nada de la entrada de los agentes a Chihuahua´" detalló.

Al decir que "no fue una conversación de dos amigas", la mandataria le reiteró que debía proceder en contra de César Jáuregui, lo que el gobierno estatal hizo a través de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Mencionó que en su momento no dio detalles de la reunión porque se trató de una conversación entre funcionarias públicas.

"Hubo un momento de tensión en la conversación, pero esta es la verdad y quien la puede ratificar, pues es la fiscal general de la República. Porque ella habló con la fiscal, en la presencia de otros servidores públicos en esa reunión, por lo que me cuenta la fiscal, porque ayer cuando me comentaron que estaba la entrevista, le hablé a la fiscal y le dije fiscal, porque ya me había dicho ella que la había ido a ver la gobernadora. Y me dijo, sí, sí, me vino a ver la gobernadora. Y ya depende de la fiscal si se publica o no, los detalles de la conversación", dijo.

Al cuestionarla sobre las declaraciones de Maru Campos respecto a "estropear" la relación con Estados Unidos tras la polémica de la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua, la mandataria lo rechazó categóricamente: "No, no fue así, no fue así", y también negó que el trabajo entre el gobierno federal y estatal se vea afectado, pues la población requiere apoyo de su gobierno.

"No, no es cierto, de ninguna manera. Tan fue así que al final de la conversación, ella me dijo, bueno, ¿cuál va a ser la relación?, y con razón, entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal. Le dije, bueno, lo institucional, por supuesto que es indispensable y tiene que haber apoyo porque independientemente de cualquier cosa, pues los habitantes de Chihuahua, tienen que tener al gobierno federal y todo el apoyo que requieren", finalizó.