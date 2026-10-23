Mínimas de 13° prevé la CEPC este viernes

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, con bancos de niebla y lluvias puntuales principalmente en la zona Huasteca.

Exhortó a establecer las medidas preventivas necesarias para evitar riesgos en la vía pública.

La masa de aire frío que acompañó al frente número 2 ayuda a mantener temperaturas frías por la mañana y noche, principalmente en sierras.

Se prevén también lluvias en próximos días, principalmente en sierras, zona Media y Huasteca.

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