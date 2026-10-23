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Mínimas de 13° prevé la CEPC este viernes

Se recomienda tomar medidas preventivas ante el frío matutino y nocturno

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 23, 2026 09:44 a.m.
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Mínimas de 13° prevé la CEPC este viernes
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, con bancos de niebla y lluvias puntuales principalmente en la zona Huasteca.

      Exhortó a establecer las medidas preventivas necesarias para evitar riesgos en la vía pública.

      La masa de aire frío que acompañó al frente número 2 ayuda a mantener temperaturas frías por la mañana y noche, principalmente en sierras.

      Se prevén también lluvias en próximos días, principalmente en sierras, zona Media y Huasteca.

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