Mínimas de 13° prevé la CEPC este viernes
Se recomienda tomar medidas preventivas ante el frío matutino y nocturno
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, con bancos de niebla y lluvias puntuales principalmente en la zona Huasteca.
Exhortó a establecer las medidas preventivas necesarias para evitar riesgos en la vía pública.
La masa de aire frío que acompañó al frente número 2 ayuda a mantener temperaturas frías por la mañana y noche, principalmente en sierras.
Se prevén también lluvias en próximos días, principalmente en sierras, zona Media y Huasteca.
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Frente número 2 mantiene bajas temperaturas en SLP
El frío se sentirá principalmente en mañanas y noches, dice CEPC
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Iván Edmundo Rodríguez
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