Armando González busca romper mala racha en Marsella
¿Cuándo y dónde ver el Olympique vs. Olympiacos?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El futbolista Armando, "La Hormiga", González quiere acabar con la mala racha.
El delantero mexicano no anota gol desde el 16 de septiembre, precisamente en la Europa League.
¿Cuándo y dónde ver el Olympique de Marsella vs Olympiacos?
-Fecha: jueves 15 de octubre
-Transmisión: Claro Sports, Claro Sports YouTube Premium
-Horario: 13:00
no te pierdas estas noticias
Armando González busca romper mala racha en Marsella
El Universal
¿Cuándo y dónde ver el Olympique vs. Olympiacos?
Chivas divide opiniones con su nuevo jersey
AP
El diseño en negro y dorado del uniforme generó reacciones encontradas entre los seguidores del club.
José Emilio Rodríguez ficha por UAE Emirates en desarrollo
El Universal
El joven ciclista mexicano es campeón nacional junior en contrarreloj y participó en el Mundial de Ciclismo 2026.