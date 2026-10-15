Armando González busca romper mala racha en Marsella

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El futbolista Armando, "La Hormiga", González quiere acabar con la mala racha.

El delantero mexicano no anota gol desde el 16 de septiembre, precisamente en la Europa League.

¿Cuándo y dónde ver el Olympique de Marsella vs Olympiacos?

-Fecha: jueves 15 de octubre

-Transmisión: Claro Sports, Claro Sports YouTube Premium

-Horario: 13:00