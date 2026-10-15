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Armando González busca romper mala racha en Marsella

¿Cuándo y dónde ver el Olympique vs. Olympiacos?

Por El Universal

Octubre 15, 2026 04:02 p.m.
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Armando González busca romper mala racha en Marsella
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      El futbolista Armando, "La Hormiga", González quiere acabar con la mala racha.

      El delantero mexicano no anota gol desde el 16 de septiembre, precisamente en la Europa League.
      ¿Cuándo y dónde ver el Olympique de Marsella vs Olympiacos?
      -Fecha: jueves 15 de octubre
      -Transmisión: Claro Sports, Claro Sports YouTube Premium
      -Horario: 13:00

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