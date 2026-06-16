CJNG mantiene liderazgos regionales tras muerte de "El Mencho": Harfuch

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A casi cuatro meses del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la organización criminal ha mantenido su operación a través de liderazgos regionales previamente establecidos, lo que evitó una escalada de violencia tras el abatimiento del capo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que las investigaciones realizadas por las autoridades federales permitieron identificar una estructura territorial definida dentro del grupo delictivo.

"Ellos tienen líderes regionales muy identificados, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida", señaló.

García Harfuch indicó que, después de la muerte de Oseguera Cervantes, las fuerzas federales continuaron con operativos y capturas de integrantes relevantes del grupo criminal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Posteriormente siguieron habiendo detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, de Defensa y de Marina, y continúan líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión; algunos con orden de aprehensión y también con fines de extradición", explicó.

Respecto a la relación del CJNG con el Cártel de Sinaloa, el secretario afirmó que el vínculo principal se encontraba en el propio "Mencho", particularmente con una de las facciones de esa organización.

"Principalmente era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapos. Eso no lo tenemos identificado ya al momento", afirmó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Juan Carlos Valencia González, hijastro de Oseguera Cervantes, haya asumido una posición de liderazgo dentro de la organización, como reportó un medio estadounidense en abril, García Harfuch reconoció que se trata de uno de los mandos más relevantes del grupo.

"Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo", sostuvo.

LEA TAMBIÉN García Harfuch niega aspirar a la presidencia en 2030 Atribuye su popularidad a los resultados conjuntos del Gabinete de Seguridad

En otro tema, el secretario presentó un balance preliminar del operativo de seguridad desplegado con motivo de la Copa del Mundo y aseguró que los resultados han sido favorables en todo el país.

"Al momento el operativo ha funcionado de manera muy adecuada, muy exitosa, lo diría yo, con las entidades federativas. El trabajo que hizo la policía de la Ciudad de México en la inauguración demostró el orden y que toda la gente pudiera salir a divertirse. Al momento estamos bien en todos los estados de la República y así continuaremos", afirmó.