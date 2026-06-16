Cae cristal en Plaza Guadalcázar; inhabilitan parte del inmueble

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una parte de Plaza Guadalcázar fue suspendida de manera preventiva luego de que un cristal se desprendió y cayó desde los niveles superiores del inmueble, ubicado en Calle Huasteca 305, interior 20, en Lomas de San Luis 1ra Sección.

Después del incidente, personal de Protección Civil realizó una inspección en el lugar y acordonó las zonas consideradas de riesgo, donde también fueron colocados sellos de suspensión.

La medida busca evitar el paso de visitantes, locatarios y trabajadores por áreas donde pudiera existir peligro por nuevos desprendimientos.

La suspensión seguirá vigente hasta que los responsables del inmueble realicen las correcciones necesarias y acrediten que el edificio no representa riesgo para la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí