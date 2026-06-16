Sheinbaum perfila reunión con el rey de España

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que existe una alta probabilidad de sostener una reunión con el rey de España, Felipe VI, durante la visita que realizará el monarca a México con motivo del partido que disputará la selección española contra Uruguay el próximo 26 de junio en Guadalajara.

Al ser cuestionada sobre el encuentro, la mandataria federal señaló que las conversaciones continúan entre las autoridades diplomáticas de ambos países para concretar los detalles.

"Sí, es probable que sí. Todavía está en Relaciones Exteriores con la Cancillería de España, la representación del Estado español. Y ya yo creo que mañana o pasado lo informamos", respondió durante su conferencia matutina.

Ante la pregunta sobre el lugar donde se llevaría a cabo la reunión, Sheinbaum Pardo indicó que el encuentro se realizaría en la capital del país.

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"Aquí, (en la Ciudad de México)", respondió.

De concretarse, sería uno de los encuentros de más alto nivel entre los gobiernos de México y España en medio del proceso de redefinición de la relación bilateral impulsado por la administración de Sheinbaum.

Cabe mencionar que, recientemente Sheinbaum estuvo en Barcelona, España, en una cumbre de países de izquierda, en aquella reunión estuvo con el presidente de España, Pedro Sánchez.