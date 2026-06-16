Andrés Tovar acusa persecución tras demanda contra Imagen

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Luego de que se diera a conocer su vinculación a proceso, el productor y conductor Andrés Tovar respondió públicamente a los señalamientos en su contra y aseguró que el caso deriva de un conflicto legal con Grupo Imagen, empresa en la que trabajó durante varios años y en la que creó, desarrolló y produjo más de 6 mil 300 horas de programas de televisión.

A través de sus redes sociales, el también esposo de la actriz Maite Perroni sostuvo que el origen de la disputa está relacionado con la defensa de sus derechos como autor y productor, y rechazó que haya cometido algún delito.

"Cuando exigir tus derechos se vuelve un delito. La verdad detrás de mi caso contra Imagen Televisión", escribió al inicio de su mensaje.

De acuerdo con la postura difundida por Tovar, el conflicto comenzó hace más de dos años, cuando buscó resolver mediante el diálogo diferencias relacionadas con el reconocimiento de su trabajo y sus derechos de autor. Según explicó, al no llegar a un acuerdo optó por emprender acciones por la vía civil.

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"Por defender mis derechos como autor y productor, hoy enfrento un proceso penal que considero injustificado", señaló.

El productor agregó que, después de intentar solucionar el tema de manera privada y posteriormente presentar una demanda civil, la respuesta fue una denuncia penal en su contra.

"Después de más de dos años intentando resolver este conflicto por la vía del diálogo y posteriormente mediante una demanda civil, la respuesta fue una denuncia penal en mi contra", afirmó.

Andrés Tovar desarrolló parte importante de su trayectoria profesional en Grupo Imagen, donde participó en la producción de diversos proyectos televisivos durante 5 años y 6 meses. El conflicto legal que hoy enfrenta estaría relacionado precisamente con trabajos realizados durante esa etapa profesional y con la defensa del reconocimiento de derechos derivados de ellos.

Aunque el proceso judicial sigue su curso, Tovar insistió en que exigir el reconocimiento del trabajo creativo no debería derivar en una persecución penal.

"Creo firmemente que defender el trabajo realizado, exigir el reconocimiento de los derechos de autor no debe ser motivo de persecución, ni de criminalización", expresó.

Dejó claro que estar vinculado a proceso no es una sentencia ni tampoco quiere decir que sea culpable, es únicamente parte del proceso legal que permite que la investigación siga su curso.

"Vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad, y no representa una determinación definitiva de los hechos. Es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes".

El conductor también manifestó su confianza en las instituciones y aseguró que colaborará para que los hechos sean esclarecidos conforme avance el procedimiento.

"Confío en las instituciones y en que los hechos serán aclarados conforme avance el proceso", indicó.

Finalmente, el productor advirtió sobre las implicaciones que, desde su perspectiva, este tipo de casos pueden tener para otras personas que decidan defender sus derechos laborales o de autor.

"Hoy soy yo. Mañana puede ser cualquier persona que decida defender sus derechos", concluyó.