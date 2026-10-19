Exfiscal César Jáuregui enfrentará proceso en libertad en Chihuahua

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CHIHUAHUA, Chih., octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La noche del domingo un juez determinó que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, llevará su proceso por ejercicio indebido del servicio público en libertad.

Audiencia con testimonios y decisión judicial

Después de que durante todo el domingo se llevara a cabo una audiencia en donde se presentaron por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público al menos 45 testimonios de testigos, el juez rechazó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva por el delito del que se le acusa, y que se derivó después del hallazgo del narcolaboratorio en El Pinal en el mes de abril de este año.

Medidas cautelares y seguimiento judicial

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Según se determinó, Jáuregui Moreno, deberá como medida cautelar, entregar sus documentos migratorios y también se deberá abstener de acercarse a quienes están involucrados en la investigación.

Además, deberá presentarse una vez al mes a firmar ante la autoridad judicial en Chihuahua.

En cuanto la audiencia de vinculación o no a proceso, hasta esta noche se informó que sigue programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.