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Exfiscal César Jáuregui enfrentará proceso en libertad en Chihuahua

El juez determinó que César Jáuregui Moreno llevará su proceso en libertad tras audiencia con 45 testimonios.

Por Redacción

Octubre 19, 2026 07:33 a.m.
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Exfiscal César Jáuregui enfrentará proceso en libertad en Chihuahua
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      CHIHUAHUA, Chih., octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La noche del domingo un juez determinó que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, llevará su proceso por ejercicio indebido del servicio público en libertad.

      Audiencia con testimonios y decisión judicial

      Después de que durante todo el domingo se llevara a cabo una audiencia en donde se presentaron por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público al menos 45 testimonios de testigos, el juez rechazó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva por el delito del que se le acusa, y que se derivó después del hallazgo del narcolaboratorio en El Pinal en el mes de abril de este año.

      Medidas cautelares y seguimiento judicial

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      Según se determinó, Jáuregui Moreno, deberá como medida cautelar, entregar sus documentos migratorios y también se deberá abstener de acercarse a quienes están involucrados en la investigación.

      Además, deberá presentarse una vez al mes a firmar ante la autoridad judicial en Chihuahua.

      En cuanto la audiencia de vinculación o no a proceso, hasta esta noche se informó que sigue programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

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