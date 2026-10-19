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Evento deportivo dejará millonaria derrama económica

Por Redacción

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Evento deportivo dejará millonaria derrama económica
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      CIUDAD VALLES.- Calcula organizador deportivo una derrama económica de cuatro millones de pesos para Valles en este fin de semana, tras Festival de Voleibol de Xantolo.

      Rodolfo Munguía, quien fue el encargado de la convocatoria y de la logística de un campeonato de voleibol femenil de edades pequeñas refirió que, en el Festival Nacional de Voleibol de enero, la convocatoria es de 300 equipos, que significan un total de 10 mil visitantes a Valles, lo que la Secretaría de Turismo estima en una derrama económica de 12 millones de pesos.

      Munguía entonces calculó que con una convocatoria de 100 equipos este fin de semana, la derrama podría calcularse en cuatro millones de pesos, dado que como mínimo hay más de tres mil visitantes entre atletas, papás y entrenadores.

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