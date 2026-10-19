Informalidad ya es de casi el 60%
Presión fiscal para los comercios formales va en aumento cada año, advierte la Canaco
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El comercio informal está a nada de alcanzar el 60 por ciento de la actividad, mientras los esfuerzos por recaudar se siguen recargando en el otro poco más de 40 por ciento de quienes sí se metieron a la formalidad, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Mauricio Mahbub Tamez.
Impacto de la informalidad en el comercio local
Dijo que el alto nivel de informalidad, es decir de aquellos que cuentan con un negocio pero que no realizó todos sus trámites y que además no cumple con sus obligaciones fiscales y que de ninguna manera representa un incentivo para quienes emprenden un negocio.
Añadió que la informalidad como tal ha representado tal nivel de merma, que incentiva malas prácticas y causa serios problemas para garantizar el crecimiento.
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Consecuencias fiscales y laborales de la informalidad
Agregó que otro gran problema que está generando la informalidad es que crezcan las cargas tributarias para los formales, en algunos otros casos el trámite de las licencias es una aventura muy complicada y se tiene que buscar cómo formalizarse.
Añadió que cuando un negocio entra a la formalidad, ayuda a la apertura de empleos bien remunerados, se abre la puerta a las prestaciones de ley, es posible que incluso tengan acceso a un financiamiento o cuentan con la capacitación para entrar a las cadenas de suministro y de valor.
Sin embargo, la tendencia que se ha dado es al crecimiento de la informalidad, lo que obligará a que se busque el mecanismo para regular los comercios que no están en la formalidad.
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