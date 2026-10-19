Muere mexicano bajo custodia del ICE en Texas

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Un mexicano perdió la vida en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas. Desde el 20 de enero de 2025 a la fecha, han muerto 18 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

El Consulado General de México en Laredo reportó este nuevo caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual presentará una denuncia que será enviada al fiscal del condado Webb para pedir el esclarecimiento del más reciente caso. Asimismo, por conducto de la Embajada de México en Estados Unidos, se solicitará a las autoridades migratorias se garantice el acceso de las y los cónsules de México a los centros de detención migratoria, a fin de que cumplan con su encomienda de garantizar y exigir la atención a la salud de las personas mexicanas.

La representación consular también activó el protocolo de protección correspondiente, estableció comunicación con los familiares y ha brindado la asistencia consular necesaria. La SRE solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

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Impacto en la comunidad

A través de un comunicado oficial, el gobierno de México expresó su profunda preocupación ante la recurrencia de fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos.

"Este caso eleva a 18 el número de connacionales fallecidos en estas circunstancias desde el 20 de enero de 2025, situación que exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes", declaró la cancillería a cargo de Roberto Velasco Álvarez.

La SRE señaló que ha emprendido acciones diplomáticas y jurídicas, incluidas notas diplomáticas al Departamento de Estado, denuncias ante las autoridades competentes y gestiones para facilitar el acceso de las familias a representación legal. Además, ha reforzado las acciones de protección consular y el seguimiento a las condiciones de detención de las personas mexicanas.

"El Gobierno de México expresa sus más sinceras condolencias a la familia del connacional y reitera su compromiso con la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior", indicó la cancillería este domingo.