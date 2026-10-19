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Cultura

Guillermo del Toro exige resolver crisis de agua en Jalisco

Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, Del Toro destacó la importancia de resolver el problema hídrico.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 07:44 a.m.
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Guillermo del Toro exige resolver crisis de agua en Jalisco
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      MORELIA, Mich., octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Guillermo del Toro se pronunció sobre la crisis de agua que existe en Jalisco, de donde es originario, y la violencia con que el gobierno estatal frenó, hace una semana, una manifestación, haciendo prisioneros a varios jóvenes.

      Guillermo del Toro condena violencia en manifestación por agua en Jalisco

      "La posibilidad de hablar de esto es urgente, es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador, que una cosa absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combatida, en lugar de tener la lógica de humanidad y la presencia de liderazgo y de humanidad de ser resuelta", indicó el realizador.

      La declaración se dio esta tarde en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad y donde Del Toro ofreció una conferencia de prensa por los 20 años de "El laberinto del fauno", que acaba de ser reestrenada.

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      Apoyo de Guillermo del Toro a manifestaciones por crisis hídrica

      El ganador del Oscar subrayó estar de acuerdo, al cien por ciento, con las manifestaciones.

      "Están en derecho, es una necesidad y una urgencia de primerísima necesidad, de mínima conciencia social, que se resuelva esto; o sea, qué otra alternativa hay sino decirlo, protestarlo y buscar que se solucione", recalcó.

      Minutos antes, Del Toro había recibido la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, la cual se funde con residuos de plata del revelado de películas.

      Durante la aceptación se recordó que su apoyo fue crucial para la restauración de "El suavecito" de 1951.

      "Mi formación se hizo con cine mexicano que, lamentablemente se conserva, difunde y protege menos de lo que se debería", consideró.

      "En todo el mundo el cine mudo, por ejemplo, ha desaparecido casi en su totalidad y hablo de cualquier país, hay una gran dificultad en rastrear a quien tiene los derechos de las películas, a veces es casi imposible la labor que nos dejan", agregó.

      Por la noche de manera fugaz asistió a una función especial de "El laberinto del fauno" en el Teatro Matamoros del primer cuadro moreliano. Decenas de fans que gritaron se acercara con ellos, se quedaron con las ganas de ello.

      Del Toro abandonará esta misma noche México para dirigirse a EU, por compromisos laborales.

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