Taddei y familia suman casi 12 mdp en sueldos públicos

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Un análisis reciente de la Plataforma Nacional de Transparencia ha revelado que Guadalupe Taddei Zavala, quien fue presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y varios miembros de su familia, han generado un costo anual cercano a 12 millones de pesos a los contribuyentes mexicanos. Según la información disponible, Taddei Zavala percibía un salario anual bruto de 4.7 millones de pesos durante su gestión.

Entre los familiares que han ocupado cargos de relevancia en la administración pública se encuentra su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, quien actualmente ejerce como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, con un ingreso neto anual de aproximadamente un millón 661 mil 928 pesos. Su otro hijo, León Fernando Piñeda Taddei, trabajó hasta febrero de este año en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) como director de mercadotecnia, donde reportó entradas anuales de 360 mil 509 pesos.

Asimismo, Pablo Daniel Taddei Arriola, sobrino de Taddei Zavala, ocupado como director general de LitioMx desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo un ingreso total en 2025 de un millón 749 mil 519 pesos. La situación también incluye a Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe Taddei, quien se desempeñó como superdelegado de Programas del Bienestar en Sonora, con ingresos anuales de un millón 229 mil pesos.

Además, Ivana Celeste Taddei Arriola, quien fue diputada local por Morena en un distrito de Sonora, reportó un ingreso anual cercano a un millón 548 mil pesos. Su hermano, Jorge Carlos Taddei Arriola, ocupó el cargo de director de Seguimiento a la Estrategia de Conservación en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, con un ingreso de 503 mil 347 pesos anuales.

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El gobernador Alfonso Durazo, en una conferencia reciente, negó la existencia de un "clan Taddei" en las estructuras gubernamentales, aunque admitió haber recomendado a algunos de sus miembros para ciertos puestos. Durazo afirmó que Piñeda Taddei continuará en su rol hasta que no se demuestre irregularidad alguna en su desempeño. Subrayó que su nombramiento se debió a méritos propios, destacando su experiencia previa como asesor en el Congreso de Sonora y su rol en la recuperación de propiedades del gobierno estatal.

La información sobre las remuneraciones de los familiares de Taddei Zavala ha generado interés y ha sido objeto de análisis en el contexto político actual, donde se discute la administración del gobierno de Morena y la colocación de figuras en cargos de relevancia.