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Seguridad

Vuelca automóvil en la 57

Protección Civil de Villa de Pozos acudió para atender el accidente vial.

Por Pulso Online

Octubre 30, 2026 08:09 a.m.
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Vuelca automóvil en la 57
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      Un automóvil volcó sobre la carretera 57, en las inmediaciones del Periférico, con dirección a la capital potosina. El accidente dejó únicamente daños materiales, de acuerdo con información de Protección Civil de Villa de Pozos.

      Protección Civil atiende volcadura en carretera 57

      Personal operativo de la corporación acudió al lugar para atender el percance, donde el vehículo quedó volcado sobre la cuneta central de la vialidad.

      No se reportan lesionados ni causas confirmadas

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      Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas ni se dieron a conocer las causas del accidente.

      Protección Civil exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en el camino para prevenir accidentes.

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