Sueldos de familiares de Guadalupe Taddei suman casi 12 mdp

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Los sueldos de Guadalupe Taddei Zavala, ahora expresidenta del INE, y de al menos siete integrantes de su familia —incluidos hijos, primos y sobrinos que se han colocado en puestos de alto nivel en dependencias del gobierno federal y de Sonora— ha costado a los mexicanos casi 12 millones de pesos al año.

En una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que Taddei Zavala recibía al año un salario anual bruto de 4.7 millones de pesos.

Su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, es actualmente secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño (Morena), puesto por el que percibe un ingreso anual neto de un millón 661 mil 928 pesos.

Su otro hijo, León Fernando Piñeda Taddei, fungió hasta febrero de este año como director de mercadotecnia de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México (Conade), en donde reportó ingresos anuales por 360 mil 509 pesos.

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El sobrino de la extitular del INE, Pablo Daniel Taddei Arriola, director general de LitioMx desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reportó ingresos anuales en 2025 por un millón 749 mil 519 pesos.

Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe Taddei y padre del titular de LitioMx, se desempeñó como superdelegado de Programas del Bienestar del gobierno federal en Sonora en el sexenio pasado, y reportó ingresos anuales por un millón 229 mil pesos.

Luis Alonso Taddei Torres, director de Proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud y primo de Guadalupe Taddei, recibe un salario mensual de 42 mil 116 pesos, por lo que registra cerca de medio millón de pesos anuales por ese cargo en el gobierno estatal.

Ivana Celeste Taddei Arriola fue diputada local por Morena por el Distrito 11 en Sonora, en donde percibía un salario mensual por 129 mil 51 pesos. Es decir, percibió un ingreso anual total anual de alrededor de un millón 548 mil pesos. Su hermano y sobrino de la extitular del INE, Jorge Carlos Taddei Arriola, fungió en el sexenio de López Obrador como director de Seguimiento a Estrategia de Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y en donde reportó ingresos anuales netos por 503 mil 347 pesos.

Durazo: si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario

Este jueves, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño (Morena), rechazó que exista un clan Taddei incrustado en cargos públicos, aunque reconoció que intervino o recomendó a algunos integrantes de esa familia para ocupar posiciones relevantes en los gobiernos de Morena.

"Si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario", dijo en el Palacio de Gobierno durante su conferencia semanal en Hermosillo. Durazo aseguró que Rogelio Piñeda, hijo de Guadalupe Taddei Zavala, su actual secretario particular, permanecerá en el cargo mientras no exista una investigación o resolución que lo vincule con alguna irregularidad.

"No habrá efecto colateral, porque no se puede estigmatizar a ninguna persona, mucho menos a un joven, sólo por razones del apellido", afirmó. El gobernador sostuvo que Piñeda llegó a su equipo por méritos propios y no por recomendación de Taddei.

La nómina de los parientes

Explicó que previamente se desempeñó durante años como asesor en el Congreso de Sonora y posteriormente fue incorporado a su administración como consejero jurídico. Según Durazo, su participación en el proceso jurídico mediante el cual el gobierno de Sonora recuperó un terreno de 350 hectáreas fue determinante para promoverlo a la Secretaría Particular.

"Te lo has ganado, te has ganado la Secretaría Particular", recordó que le dijo al funcionario.

La nómina de los parientes

Estos son los sueldos anuales que perciben al menos siete miembros de la familia de Guadalupe Taddei:

Rogelio Piñeda Taddei: un millón 661 mil 928 pesos.

Fernando Piñeda Taddei: 360 mil 509 pesos.

Pablo Taddei Arriola: un millón 749 mil 519 pesos.

Jorge Luis Taddei: un millón 229 mil pesos.

Luis Alonso Taddei: 500 mil pesos.

Ivana Celeste Taddei: un millón 548 mil pesos.

Jorge Carlos Taddei Arriola: 503 mil 347 pesos.

El Dato

350 hectáreas mide el terreno que recuperó el gobierno de Sonora mediante un proceso jurídico, en el cual participó el hijo de Taddei.