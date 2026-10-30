logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca auto en la carretera 57, cerca del Periférico

El vehículo quedó en la cuneta central, cerca del Periférico; Protección Civil reportó solo daños materiales.

Por Redacción

Octubre 30, 2026 08:10 a.m.
A
Vuelca auto en la carretera 57, cerca del Periférico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un automóvil volcó y quedó en la cuneta central de la carretera 57, cerca del Periférico, en los carriles con dirección a la capital potosina. El percance dejó únicamente daños materiales, informó la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos.

      Personal operativo de la dependencia acudió al sitio para atender el accidente. No se reportaron personas lesionadas ni se precisaron las causas de la volcadura.

      Protección Civil llamó a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos al camino.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vuelca auto en la carretera 57, cerca del Periférico
      Vuelca auto en la carretera 57, cerca del Periférico

      Vuelca auto en la carretera 57, cerca del Periférico

      SLP

      Redacción

      El vehículo quedó en la cuneta central, cerca del Periférico; Protección Civil reportó solo daños materiales.

      Vuelca automóvil en la 57
      Vuelca automóvil en la 57

      Vuelca automóvil en la 57

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil de Villa de Pozos acudió para atender el accidente vial.

      Suspenden más de 40 bailes por San Juditas
      Suspenden más de 40 bailes por San Juditas

      Suspenden más de 40 bailes por San Juditas

      SLP

      Redacción

      En la capital, la policía municipal desplegó operativos desde el pasado fin de semana

      Conductor de pipa muere en volcadura
      Conductor de pipa muere en volcadura

      Conductor de pipa muere en volcadura

      SLP

      Redacción

      Circulaba en dirección a Querétaro, a la altura de Ojo Caliente, en Santa María del Río