Vuelca auto en la carretera 57, cerca del Periférico
El vehículo quedó en la cuneta central, cerca del Periférico; Protección Civil reportó solo daños materiales.
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Un automóvil volcó y quedó en la cuneta central de la carretera 57, cerca del Periférico, en los carriles con dirección a la capital potosina. El percance dejó únicamente daños materiales, informó la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos.
Personal operativo de la dependencia acudió al sitio para atender el accidente. No se reportaron personas lesionadas ni se precisaron las causas de la volcadura.
Protección Civil llamó a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos al camino.
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