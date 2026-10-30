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Ministro Hugo Aguilar critica instituciones agrarias en México

Criticó que las instituciones agrarias validan asambleas sin proteger derechos de ejidatarios.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 08:12 a.m.
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Ministro Hugo Aguilar critica instituciones agrarias en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criticó las instituciones agrarias del país al compararlas con "agencias inmobiliarias".

      Hugo Aguilar critica prácticas en instituciones agrarias

      En el marco del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y XI Internacional, organizado por la Comisión de Reforma Agraria del Senado, dijo que dichas instituciones realizan prácticas que perjudican a ejidatarios frente a desarrollos turísticos e inmobiliarios.

      En la antigua casona de Xicoténcatl, el ministro se pronunció por replantear esta materia para proteger la tierra, el territorio y la vida comunitaria.

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      Testimonios y denuncias sobre simulaciones en asambleas

      Aseguró que durante sus recorridos por el país ha escuchado testimonios de ejidatarios en la península sobre presuntas simulaciones de asambleas para adoptar el dominio pleno y vender terrenos que después incrementaron considerablemente su valor.

      "Hicieron asambleas de dominio pleno ficticios, les compraron su predio en pesos y a la vuelta de un año la están vendiendo en dólares para desarrollos inmobiliarios", aseguró.

      Expuso que dichas prácticas ocurren en lugares con potencial turístico y cuestionó que la intervención institucional se limitara a validar las asambleas, sin considerar alternativas para que los campesinos participaran como socios de los proyectos o recibieran condiciones más justas si decidían vender.

      Frente magistrados, especialistas y autoridades agrarias, consideró que la justicia debe superar las disputas de propiedad y posesión e incorporar derechos vinculados con el agua, el medio ambiente, la salud y el bienestar.

      "La tierra es también territorio", dijo el ministro Aguilar quien planteó una armonización de los artículos segundo y 27 constitucionales, particularmente cuando los ejidos y comunidades agrarias también son comunidades indígenas.

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