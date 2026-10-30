Sergio Pérez asegura su lugar en Cadillac hasta 2029

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El futuro de Sergio Pérez con Cadillac está garantizado hasta 2029, pero él que aún no sabe lo qué le espera es Valtteri Bottas. Su vínculo con el equipo estadounidense finaliza en 2027 y, de momento, los rumores sobre su salida son fuertes.

Colton Herta, candidato para el asiento de Bottas

Colton Herta, piloto estadounidense, se coloca como el gran candidato para tomar el asiento que deje vacante el europeo el próximo año. En el Gran Premio de Austin, el excorredor de IndyCar tomó el auto de "Checo" para rodar en la práctica uno y sumar puntos para la superlicencia. Ahora en México, correrá con el Bottas para así buscar las 40 unidades restantes para poder tener cabida en la Fórmula Uno.

"Creo que está haciendo un buen trabajo, le ha dado buenos comentarios al equipo, que es todo lo que necesitamos. Él está teniendo más tiempo en el auto y en el simulador. No es mi decisión, dejaré que Marcin (Budowski) decida a quién quieren en el auto", dijo "Checo" Pérez sobre el desempeño que ha tenido el volante de 26 años.

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Relación y desempeño de Pérez y Bottas en Cadillac

El mexicano y el finlandés son la primer pareja de Cadillac dentro de la categoría reina, ambos seleccionados por su vasta experiencia. Si bien, Bottas no ha tenido la mejor temporada, Pérez considera que ha sido un gran elemento, pero no ha contado con tanta suerte.

"También he estado trabajando muy bien con Valtteri. Ha tenido muy mala suerte en algunas carreras y creo que en Austin mostró un ritmo muy bueno. No es una decisión fácil para el equipo", puntualizó.

Sobre si él tendrá mano en la elección de su siguiente coequipero, el tapatío dejó en claro que no será el caso, aunque sus propuestas siempre son bien recibidas por el equipo.

"No, para nada. Tampoco quiero hacerlo, no es mi decisión. Obviamente, por eso tenemos a Marcin, quien analizará todos los datos y la información, y tomará la decisión sobre qué es lo mejor para el futuro del equipo", remarcó el mexicano.