Fan Fest en el Zócalo mantiene filtros de seguridad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el

del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en eldonde se transmiten en vivo los partidos del Mundial 2026, permanecen vallas metálicas en los accesos.EL UNIVERSAL pudo constatar que para ingresar al festival estánubicados sobrey la, donde personal de la Secretaría deCiudadana (SSC) realizandey pertenencias.Durante la revisión, el personal solicita a los visitantesy alimentos antes de ingresar.Lasse realizan por losdeAl salir, se observó que los asistentes realizany en esta etapa ya no se efectúandeA dos calles de distancia delubicado en, a la altura de, permanece instalado elde la(CNTE) por lo que no se observaron decoraciones grandes en esa zona.