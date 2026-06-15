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Nacional

Hombre toma rehén a niña de 2 años en Mazatlán

Vecinos alertaron a la policía tras escuchar gritos y una fuerte discusión en la vivienda.

Por El Universal

Junio 15, 2026 12:54 p.m.
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Hombre toma rehén a niña de 2 años en Mazatlán
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      CULIACÁN, Sin., junio 15 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades judiciales investigan los hechos, en los que una persona de nombre,

      Alfredo "N"
      , mantuvo como rehén a una niña de dos años, hija de su pareja sentimental, en una vivienda de la colonia Rincón de Urías

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      , en la ciudad de Mazatlán, la cual amenazó con hacerla explotar con un tanque de gas.
      Un reporte de vecinos de la calle Escobar, de la colonia Rincón de Urías, los alertó sobre una fuerte discusión y gritos de una señora en una de las viviendas, por lo que al llegar los elementos de la policía, les avisaron que un hombre con un cuchillo tenía como rehén una niña de dos años de edad.
      Alfredo "N", presuntamente bajo los influjos del alcohol, amenazó con hacer daño a la menor, ante los intentos de vecinos y policías por rescatar a la menor, situación que se tensó aún más, cuando este los amenazó con hacer explotar un tanque de gas que se encontraba en el interior de la vivienda.

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