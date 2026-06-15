¿Oliver Tree predijo su muerte?

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La muerte del cantante Oliver Tree en un accidente aéreo en Brasil ha provocado una ola de reacciones en redes sociales.

Mientras continúan las investigaciones sobre la tragedia que dejó seis víctimas mortales, cientos de usuarios han comenzado a analizar antiguos videos y fotografías del artista, convencidos de que algunas imágenes parecen guardar coincidencias con su fallecimiento.

Uno de los contenidos que más atención ha generado es el videoclip de "Flowers", una producción musical que fue rescatada por los usuarios pocas horas después de que se conociera la noticia de la muerte del cantante.

En una de las secuencias más comentadas, Tree aparece caracterizado como piloto mientras permanece entre dos helicópteros ubicados a escasa distancia uno del otro. Para algunos internautas, esta escena guarda una inquietante similitud con el choque aéreo reportado en territorio brasileño.

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Sin embargo, las especulaciones aumentaron cuando usuarios detectaron otro detalle dentro del mismo video. En una toma, el artista aparece limpiando una aeronave identificada con el número seis, cifra que coincide con el total de personas que perdieron la vida en el accidente.

Además, otra de las imágenes que ha generado debate es la portada de "Ugly Is Beautiful", álbum lanzado por el cantante en 2020.

En la fotografía promocional, el influencer aparece sosteniendo varios globos frente a una estructura rodeada de llamas. Tras la difusión de la noticia, usuarios comenzaron a vincular esta imagen con los reportes que señalan que una de las aeronaves involucradas en el accidente terminó incendiándose después del impacto.

Aunque las comparaciones dieron pie a nuevas teorías sobre una supuesta predicción no existe información que respalde estas afirmaciones, por lo que las publicaciones continúan siendo simples interpretaciones surgidas en redes.

Los primeros reportes indican que el accidente ocurrió el 14 de junio en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, donde dos helicópteros habrían colisionado mientras sobrevolaban la costa occidental de Brasil.

Tras el impacto, las aeronaves se precipitaron sobre una concesionaria de vehículos eléctricos, provocando daños materiales y dejando un saldo de seis personas fallecidas.

Entre las víctimas se encontrarían Oliver Tree, el creador de contenido argentino Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale, además de otras tres personas que viajaban en las aeronaves.

El artista estadounidense había llegado al país sudamericano como parte de su gira internacional "Love You Madly Hate Your Badly Oliver Tree World's First World Tour".

Después de presentarse en São Paulo, decidió permanecer algunos días más en la región para visitar otras ciudades antes de continuar con los compromisos programados de su tour.

Su siguiente presentación estaba prevista para el próximo 1 de julio en Portugal.