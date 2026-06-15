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Vivienda para el Bienestar: se comienzan a construir 274mil casas

El programa Vivienda para el Bienestar beneficia a más de 2.1 millones de personas en diversas entidades.

Por El Universal

Junio 15, 2026 01:02 p.m.
A
Vivienda para el Bienestar: se comienzan a construir 274mil casas
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      Desarrollado por SACS IA

      Edna Elena Vega Rangel

      , secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que bajo el programa de Vivienda para el Bienestar, se han comenzado a construir
      274 mil viviendas sociales y más de 604 mil han iniciado los trámites de su construcción en todo el país, lo que beneficiará a

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      2.1 millones de personas.
      En conferencia de prensa matutina presidencial, la secretaria recordó que la meta sexenal es la construcción de 1.8 millones de viviendas.
      "Llevamos un avance muy importante: 274 mil viviendas ya iniciaron el proceso de edificación y destacar que 604 mil ya se hace contrataron. ¿Por qué es importante señalar este dato? por supuesto las iniciadas, hay que destacarlo en todas las entidades del país, y 604 mil es que ya tenemos el suelo, ya se elaboró proyecto, ya se cuenta con trámites. Entonces eso refleja una base muy, muy importante.
      "Ese 33% se refiere a las viviendas que ya se contrataron por parte de Infonavit, por parte de la Comisión Nacional de Vivienda y que está condiciones de iniciar obra en cualquier momento. ¿Esto qué significa? 2.1 millones de personas que están siendo beneficiadas por el programa".
      -----¿Dónde hay más Viviendas del Bienestar?
      En Palacio Nacional, y frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Sedatu destacó que el programa tiene un avance significativo en Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz.
      Indicó que hay entidades donde se registra un avance muy bajo es debido a la dificultad para obtener terrenos para la construcción de estas viviendas de interés social, pero afirmó que se avanza.

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