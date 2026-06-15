Vivienda para el Bienestar: se comienzan a construir 274mil casas

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Edna Elena Vega Rangel

, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que bajo el programa de Vivienda para el Bienestar, se han comenzado a construiry más de 604 mil han iniciado los trámites de su construcción en todo el país, lo que beneficiará a

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Enmatutina presidencial, la secretaria recordó que laes la construcción de"Llevamos un avance muy importante:ya iniciaron ely destacar que 604 mil ya se hace contrataron. ¿Por qué es importante señalar este dato? por supuesto las iniciadas, hay que destacarlo en todas las entidades del país, y 604 mil es que ya tenemos el suelo, ya se elaboró proyecto, ya se cuenta con trámites. Entonces eso refleja una base muy, muy importante."Esese refiere a las viviendas que ya se contrataron por parte de, por parte de la Comisión Nacional de Vivienda y que está condiciones de iniciar obra en cualquier momento. ¿Esto qué significa?que están siendo beneficiadas por el programa".-----¿Dónde hay más Viviendas del Bienestar?En, y frente a la presidenta, la titular de Sedatu destacó que el programa tiene unen Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz.Indicó que hay entidades donde se registra un avance muy bajo es debido a lapara la construcción de estas, pero afirmó que se