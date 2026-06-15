Obras en hospital de Valles, único tema abordado con Sheinbaum: RGC

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Luego de la visita dominical de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dijo que la asistencia de la mandataria nacional fue mesurada, pues no hubo presencia de autoridades municipales, ni de ningún partido político.

Refirió que primero acudió a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) para convivir con niños premiados en las olimpiadas Conade y luego a Santa María del Río, donde se inauguró una cancha de fútbol en el contexto del mundial 2026.

Luego de acudir al inicio de la campaña de desarme de la Sedena, opinó que la actividad oficial no tenía el objetivo de "hacer política" o generar eventos masivos como solía llevarlos a cabo en otras visitas a territorio potosino.

#SLP | El gobernador confirmó que la visita de la Presidenta @Claudiashein fue distinta a otros eventos anteriores... pic.twitter.com/y47nw2iWg8 — Pulso Online (@pulso_mx) June 15, 2026

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La asistencia más reciente de Sheinbaum Pardo, correspondió al pasado 7 de febrero durante una actividad multitudinaria para la inauguración del campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

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Informó que el único tema abordado consistió en el proyecto de reconstrucción del hospital de Ciudad Valles, cuya edificación será financiada por la federación, pero "muy seguramente" ejecutada por el Gobierno del Estado.

"Fue una gira de mucho color. No fue una gira como regularmente se hace. Creo que es la primera vez que se hace una gira de mucho color y mucho contraste. Estuvimos conviviendo con niños", comentó.