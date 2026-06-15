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Netanyahu confirma que se presentará a las próximas elecciones

Declaró en rueda de prensa su intención de ganar tras acuerdo entre EE.UU. e Irán

Por EFE

Junio 15, 2026 12:54 p.m.
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Netanyahu confirma que se presentará a las próximas elecciones
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      El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes que se presentará a las próximas elecciones generales de otoño y que tiene "la intención de ganar".

      "Me voy a presentar y tengo la intención de ganar", dijo a preguntas de los periodistas en su primera rueda de prensa tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. EFE

      La confirmación de Netanyahu se produce en un momento de relevancia internacional, luego del acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán, lo que añade un marco político particular a su candidatura.

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