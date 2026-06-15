Netanyahu confirma que se presentará a las próximas elecciones

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes que se presentará a las próximas elecciones generales de otoño y que tiene "la intención de ganar".

"Me voy a presentar y tengo la intención de ganar", dijo a preguntas de los periodistas en su primera rueda de prensa tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. EFE

La confirmación de Netanyahu se produce en un momento de relevancia internacional, luego del acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán, lo que añade un marco político particular a su candidatura.