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El gimnasio Beat Cycle Train, ubicado en avenida Tatanacho, deberá realizar adecuaciones estructurales para reducir el ruido y las vibraciones que afectan a viviendas colindantes en la colonia Tangamanga, antes de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí determine posibles sanciones por este motivo, informó Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.

El funcionario explicó que el municipio mantiene comunicación con las propietarias y los vecinos afectados, y advirtió que contar con estudios de sonometría o permisos comerciales no exime a un establecimiento de responsabilidad si continúa generando molestias.

Señaló que las mediciones deben realizarse conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-081, que establece los criterios para determinar los niveles de ruido permitidos.

Mendieta Rivera indicó que el gimnasio ya realizó algunas modificaciones, pero todavía debe atender otros requerimientos, entre ellos la instalación de ventanas de doble cristal, materiales especializados para aislar el sonido y soportes en los pisos que reduzcan el impacto de los equipos utilizados durante las actividades.

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También deberán regular el tipo de bocinas y sus horarios de funcionamiento para evitar que los niveles de ruido rebasen los límites establecidos, que rondan los 65 decibeles.

El titular de Ecología sostuvo que la dependencia continuará con las verificaciones y el diálogo entre las partes, pero aclaró que no puede establecer todavía qué sanción correspondería al establecimiento hasta que concluya el periodo de adecuaciones.

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El caso se suma a la disputa administrativa que derivó en dos clausuras del gimnasio y un juicio de amparo, luego de que Comercio Municipal declarara improcedente su solicitud de licencia de funcionamiento.