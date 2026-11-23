¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

HERMOSILLO, Son., noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Una condena de 10 años de prisión recibieron dos hombres tras ser detenidos por el aseguramiento de más de 9 mil pastillas de fentanilo en un retén militar de Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR), en juicio oral, obtuvo sentencia condenatoria en contra de dos personas al acreditar su participación en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de transporte de fentanilo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la investigación, en diciembre de 2022, Joss "N" y Juan "N", operadores de un autobús de pasajeros, fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico "Querobabi", en Opodepe, Sonora, a 160 kilómetros de la frontera de Nogales.Se les aseguraron nueve mil 278 pastillas que contenían fentanilo, que se encontraban en el interior de una hielera azul.Posteriormente, Joss "N" y Juan "N" fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, el cual, tras realizar diversas diligencias, aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una pena de 10 años de prisión.