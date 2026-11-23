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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "está creciendo mucho" el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tras la inauguración del vuelo directo a Zacatecas de Mexicana de Aviación.

En su conferencia mañanera de este lunes 23 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que también "está creciendo mucho el AIFA porque además ya fue retirada una sanción que tenía el gobierno de los Estados Unidos para que no se pudieran ampliar los vuelos de AIFA a las ciudades de Estados Unidos".

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"Entonces, ya se van a recuperar esos vuelos y eso le está dando un crecimiento muy importante a este aeropuerto y obviamente Mexicana de Aviación", dijo la titular del Ejecutivo federal.Mencionó que a finales del año podrían presentarse los informes de las empresas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.El pasado 17 de noviembre aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Zacatecas "General Leobardo C. Ruiz" el primer vuelo de Mexicana de Aviación procedente del AIFA, operado con una aeronave Embraer E190-E2 con capacidad para 108 pasajeros."Con este arribo inició operaciones la nueva ruta aérea que conecta directamente a Zacatecas con el centro del país, una alternativa de movilidad para locales, turistas, visitantes y representantes del sector empresarial", destacó el gobierno estatal.