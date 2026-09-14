Edson Álvarez enfrenta nuevas demandas por fraude y secuestro

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- El futbolista mexicano Edson Álvarez, junto a su suegro Jonathan Toache Bedolla, se encuentran en medio de un escándalo legal al ser acusados de supuesto fraude, secuestro, amenazas y daños a la moral por el productor Juan José López Ordóñez, quien asegura que le deben 3.5 millones de pesos por la grabación de un documental sobre la vida del "Machín".

Cronología del caso

El conflicto comenzó el 3 de noviembre de 2024, cuando López Ordóñez le reclamó al suegro de Álvarez un bien inmueble ubicado en la colonia San Rafael y el pago del documental grabado en la antesala del Mundial de Qatar 2022. El productor asegura que en respuesta a su queja, el entorno de Toache Bedolla, con complicidad del futbolista mexicano, lo mandó a secuestrar.

Acciones de la autoridad

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En conferencia de prensa, el abogado de López Ordóñez, Gerardo Rincón, negó que exista una orden de aprehensión contra el futbolista, pero reveló que "existe una carpeta por secuestro y otra por fraude, y se presentará otra de amenazas y de daño moral. Vamos a presentar una ampliación porque dentro de las seis horas de secuestro lo hicieron firmar varios documentales".

Ordóñez mencionó que "mi interés no es acabar una carrera, jamás, pero ante la negativa y las frecuentes amenazas quiero alzar la voz porque el vivir con temor y con la economía rota es una afectación grande".

Este lunes acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para presentar estas dos nuevas denuncias, a pesar de no tener respuesta por parte del equipo legal del futbolista.

Edson Álvarez, hace unos días, publicó un comunicado en el cual mencionó que "rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos... Si alguien considera tener elementos que acrediten alguna conducta indebida de mi parte, existen autoridades, fiscalías y tribunales para presentarlos".