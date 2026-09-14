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Rayo cae cerca de fiesta de cumpleaños en Manzanillo

Los asistentes buscaron refugio tras la caída del rayo, que también provocó un pequeño incendio en el balneario.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 05:28 p.m.
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Rayo cae cerca de fiesta de cumpleaños en Manzanillo
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Una celebración de cumpleaños en Manzanillo, Colima, terminó en un tremendo susto cuando un rayo cayó cerca de varias personas que se encontraban reunidos en un balneario.

      Tormenta sorprende durante festejo en balneario La Noria

      El hecho ocurrió el 13 de septiembre, durante el festejo de cumpleaños de un joven identificado como Iker, en el balneario "La Noria", donde una tormenta sorprendió a los asistentes y cambió por completo el ambiente de la celebración.

      De acuerdo con lo difundido por Nitza Hari, quien grabó el video, ésta y un grupo de personas se encontraban celebrando cuando una fuerte tormenta comenzó a azotar la zona.

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      Ante el cambio en las condiciones del clima, los asistentes buscaron refugio en una terraza. Desde ahí, Nitza continuó grabando la tormenta, sin imaginar que en cuestión de segundos captaría el momento que terminaría convirtiéndose en el protagonista del festejo.

      Reacciones y consecuencias tras caída del rayo

      En las imágenes se observa cómo el cielo cambia de manera repentina cuando un rayo cae muy cerca del lugar. El destello iluminó el paisaje con tonos naranja, amarillo y rosa, mientras las personas que se encontraban en la terraza reaccionaron con un grito de impresión.

      Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención en el video viral ocurrió cuando algunas personas que estaban cerca de una alberca salen rápidamente del lugar después de observar el impacto.

      En el clip también se alcanza a apreciar que el rayo incendió algo que se encontraba cerca, lo que aumentó el temor entre quienes estaban en el balneario.

      Aunque la grabación muestra la reacción de los presentes y la aparente cercanía del impacto, las imágenes por sí solas no permiten establecer con precisión el punto exacto donde cayó el rayo ni confirmar que alguna persona haya resultado afectada.

      Como era de esperarse, el video comenzó a compartirse en redes, donde algunos usuarios señalaron el riesgo de permanecer en espacios abiertos durante una tormenta eléctrica, mientras otros se tomaron el episodio con humor.

      Entre los comentarios que acompañaron la publicación se pudieron leer frases como: "En esas tormentas no se debería salir y menos a lugares así", "No inventes, vaya suerte y vaya susto" y "Ese festejo traía efectos especiales".

      También hubo quienes destacaron el peligro que representaba que algunas personas estuvieran cerca de la alberca: "Gracias a Dios no les pegó a los que estaban en la alberca si no hubiera sido fatal".

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