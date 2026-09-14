Alejandro Moreno acusa a Morena de querer controlar al INE

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a Morena de pretender controlar al árbitro electoral, y prueba de ello, dijo, fue la presencia de la secretaria de Gobernación en el acto de arranque del proceso electoral.

Morena y la presencia de Gobernación en el INE, denuncia Alejandro Moreno

"Es un enorme descaro, es grotesco, no respetan al órgano electoral, lo dijimos en la sesión del inicio del proceso electoral del INE, es verdaderamente grotesco, es el querer mandar un mensaje de soberbia, de arrogancia, imagínense nada más, en el INE se presentó la secretaria de Gobernación 30 años después, imagínate queriendo mandar el mensaje de control entre los órganos electorales. Muy mal que esté la representación del gobierno metida ahí, metiendo las narices, metiéndose en el proceso electoral porque eso le resta autonomía, le quita certeza y certidumbre al proceso electoral", advirtió.

"Estos de Morena son cínicos, son criminales y lo digo con sentimiento, son unos hijos de la chingada, eso es lo que son y están lastimando al pueblo de México. Y luego algunos que no les gustan las palabras fuertes. Así hay que hablarles. ¿Ustedes creen que estos van a querer entregar el poder democráticamente? ¿Ustedes creen que estos van a respetar el resultado democrático? Si no respetan al INE, no respetan al árbitro electoral. Por eso nosotros le decimos al INE, pónganse los pantalones y que se den a respetar, que apliquen la ley, que haya sanciones anticipadamente. No sólo el pinche Andy López Beltrán haciendo campaña, el senador (Armando) Ayala, aquí públicamente dijo que llevaba 75 días en campaña.

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Alejandro Moreno alerta sobre inseguridad y control político en México

Acusó que el régimen de Morena "está tirando al caño años, décadas, cuarenta, cincuenta años de transición y fortaleza democrática construida por muchos, por los ciudadanos, por los partidos políticos, por la oposición, para tener un INE autónomo. Y hoy que estén haciendo lo que están haciendo, no se puede permitir".

Aseguró que la violencia, los homicidios, las desapariciones y el cierre de negocios en el país evidencian un creciente hartazgo ciudadano contra los gobiernos de Morena.

En entrevista, subrayó que el problema de la inseguridad no se limita a una entidad, sino que alcanza amplias regiones del territorio nacional y denunció que en más de 70 por ciento del país existe presencia del crimen organizado, que controla regiones e incluso municipios y estados.

Moreno destacó la marcha por la paz realizada en Sinaloa, que "refleja el hartazgo y la indignación de ciudadanos que han perdido la paz y la tranquilidad".

"México es un baño de sangre, México es un cementerio. Está ardiendo el país", declaró el senador, al cuestionar la visión del gobierno federal sobre la situación nacional.

Dijo que existe una distancia cada vez mayor entre el discurso oficial y la realidad que viven los ciudadanos.