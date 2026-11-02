FGR aclara suspensión y proceso penal contra Ernesto Ruffo

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Luego que diversos medios de comunicación señalaron que un juzgado federal concedió al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel la suspensión definitiva en el amparo contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la suspensión otorgada no supone el fin del proceso penal.

FGR aclara suspensión no detiene proceso penal

Indicó que su único efecto es que se suspenda momentáneamente el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo, es decir, que no inicie la etapa de juicio oral hasta que se determine lo conducente.

Detalló que Ruffo se encuentra actualmente vinculado a proceso por su posible participación en delitos en materia de hidrocarburos y la investigación en su contra continúa.

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La FGR resaltó que continuará sus investigaciones, hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia.

Cambios en medidas cautelares y seguimiento judicial

El 26 de septiembre el panista abandonó el penal del Altiplano, Estado de México, luego de modificarse su medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria.

En esa ocasión la FGR refirió que si bien era que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar, al señalar su defensa que es adulto mayor y tiene problemas de salud, ello no implica que su proceso penal se detenga o pueda presentar cambios.

"La Constitución establece que los delitos que se le imputan a Ernesto "N", como son la delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, conlleva que la autoridad judicial imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que su aplicación no es a criterio del Ministerio Público Federal", enfatizó la FGR en un comunicado.

Destacó que los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible, la cual utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual Ruffo Appel es uno de los principales socios.

La FGR subrayó que la indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas.

También diligencias, análisis de información, entre muchos otros que establecieron que la empresa del cual es accionista presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

La dependencia reiteró su respeto a la Ley y al debido proceso, así como a las determinaciones del Poder Judicial Federal.