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SRE da de alta a 11 mexicanos tras accidente en España

Un mexicano continúa desaparecido tras el accidente en Urda, Toledo, mientras la Embajada brinda apoyo a familiares.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 09:11 a.m.
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SRE da de alta a 11 mexicanos tras accidente en España
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, luego del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, España, se identificó a 12 mexicanos, 11 de las cuales sufrieron lesiones leves y ya fueron dadas de alta, mientras que un connacional continúa desaparecido.

      Acciones de la autoridad

      A través de un comunicado, la SRE explicó que las autoridades españolas continúan la búsqueda e identificación de las víctimas, y la Embajada de México en España mantiene estrecha comunicación con las autoridades para dar seguimiento puntual a los hechos.

      Explicó que el encargado de la sección consular de la embajada se trasladó a Toledo para seguir acompañando a la familia del connacional y dar apoyo.

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      Detalles confirmados

      Agregó que la representación diplomática brindará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España y mantiene activo el protocolo de protección consular.

      "La Secretaría de Relaciones Exteriores refrenda su firme compromiso con la defensa y protección de las mexicanas y mexicanos en el exterior", dijo.

      El pasado miércoles, la cancillería indicó que desde el primer momento del accidente activó el protocolo de protección consular y mantiene comunicación permanente con las autoridades españolas para dar seguimiento puntual a cómo evolucionan las investigaciones.

      Informó que personal consular mantuvo contacto cercano con las familias de las víctimas, y el encargado de la sección consular hizo el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia.

      Adicionalmente, resaltó que los mexicanos que requieran apoyo pueden comunicarse al teléfono de emergencias consulares de la Embajada de México en España, disponible las 24 horas: +34 660 862 625.

      Asimismo, expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario y deseó una pronta recuperación a los lesionados, así como también externó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de España.

      El accidente ferroviario en España dejó por lo menos 12 extranjeros muertos entre las 69 víctimas que fallecieron, incluidos cuatro estadounidenses, un argentino y un mexicano que se reporta como desaparecido.

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