SRE da de alta a 11 mexicanos tras accidente en España
Un mexicano continúa desaparecido tras el accidente en Urda, Toledo, mientras la Embajada brinda apoyo a familiares.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, luego del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, España, se identificó a 12 mexicanos, 11 de las cuales sufrieron lesiones leves y ya fueron dadas de alta, mientras que un connacional continúa desaparecido.
Acciones de la autoridad
A través de un comunicado, la SRE explicó que las autoridades españolas continúan la búsqueda e identificación de las víctimas, y la Embajada de México en España mantiene estrecha comunicación con las autoridades para dar seguimiento puntual a los hechos.
Explicó que el encargado de la sección consular de la embajada se trasladó a Toledo para seguir acompañando a la familia del connacional y dar apoyo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles confirmados
Agregó que la representación diplomática brindará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España y mantiene activo el protocolo de protección consular.
"La Secretaría de Relaciones Exteriores refrenda su firme compromiso con la defensa y protección de las mexicanas y mexicanos en el exterior", dijo.
El pasado miércoles, la cancillería indicó que desde el primer momento del accidente activó el protocolo de protección consular y mantiene comunicación permanente con las autoridades españolas para dar seguimiento puntual a cómo evolucionan las investigaciones.
Informó que personal consular mantuvo contacto cercano con las familias de las víctimas, y el encargado de la sección consular hizo el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia.
Adicionalmente, resaltó que los mexicanos que requieran apoyo pueden comunicarse al teléfono de emergencias consulares de la Embajada de México en España, disponible las 24 horas: +34 660 862 625.
Asimismo, expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario y deseó una pronta recuperación a los lesionados, así como también externó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de España.
El accidente ferroviario en España dejó por lo menos 12 extranjeros muertos entre las 69 víctimas que fallecieron, incluidos cuatro estadounidenses, un argentino y un mexicano que se reporta como desaparecido.
no te pierdas estas noticias
SRE da de alta a 11 mexicanos tras accidente en España
El Universal
Un mexicano continúa desaparecido tras el accidente en Urda, Toledo, mientras la Embajada brinda apoyo a familiares.
Sheinbaum honra memoria ancestral en Palacio Nacional
El Universal
El altar de muertos y la flor de cempasúchil fueron explicados como símbolos de amor y memoria.
Trabajadores del INE denuncian corrupción y defienden la institución
El Universal
Exigen designación de presidencia sin vínculos políticos para recuperar credibilidad.