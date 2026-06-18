FIFA Fan Fest deja derrama millonaria en CDMX

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Durante la primera semana del

en el

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de la capital, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) estimó una derrama económica superior a los 322 millones 879 mil pesos.A través de un comunicado, explicó que la aportación económica proviene principalmente por el, así como por losEn ese sentido, dijo que cada asistente realiza unde entreen alimentos y bebidas. Además, que se tiene un registro de asistencia promedio de 82 mil 400 personas por día.El presidente de la Canaco CDMX,, subrayó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad histórica para la economía capitalina, con una proyección global de derrama económica de 26 mil 280 millones de pesos."La Copa Mundial está generandoparacomo hospedaje, restaurantes, comercio en general, entretenimiento y movilidad. Sin embargo, es fundamental que la derrama llegue de manera equilibrada a las, empresas familiares y comercios de barrio, que constituyen la base de la actividad comercial, particularmente ante altos costos operativos y las estrictas comisiones que los establecimientos mercantiles están enfrentando", sostuvo.Subrayó que la meta de la justa mundialista debe traducirse en, por lo que celebra loshasta ahora. Sin embargo, mencionó que las condiciones comerciales deberían permitir unapara los pequeños y microempresarios.