Atena se une a binomios caninos de SSC CDMX para eventos masivos
El binomio canino de SSC CDMX reforzará acciones preventivas durante la Copa Mundial de Futbol 2026.
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LaSecretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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(SSC CDMX) presentó a la nueva integrante de los binomios caninos, Atena.
Por medio de su cuenta de X, la SSC informó que el trabajo del binomio contribuirá a reforzar la seguridad en eventos de gran afluencia.
Destacó que las habilidades de Atena serán empleadas en eventos como la Copa Mundial de Futbol 2026 que se vive actualmente en la Ciudad de México.
De acuerdo con la descripción de la Secretaría, Atena cuenta con habilidades de inteligencia y prevención operativa.
Atena destaca por su agilidad, disciplina y capacidad de aprendizaje en la identificación de riesgos.
Permite anticipar amenazas y actuar con eficiencia en vigilancia y resguardo.
Fortalece las acciones preventivas para entornos seguros.
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