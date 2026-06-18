Atena se une a binomios caninos de SSC CDMX para eventos masivos

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(SSC CDMX) presentó a lade los binomios caninos, Atena.Por medio de su, laque el trabajo del binomio contribuirá aende gran afluencia.Destacó que lasserán empleadas encomo laque se vive actualmente en laDe acuerdo con la descripción de la Secretaría, Atena cuenta con habilidades deAtena destaca por suen la identificación de riesgos.Permiteeny resguardo.laspara