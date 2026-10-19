Ordenan aprehensión contra expareja de doctora asesinada en Veracruz

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Autoridades judiciales emitieron una orden de aprehensión contra la expareja de la doctora Cristina Ramos Argüello, asesinada el pasado jueves en el sur de Veracruz.

Se trata de un joven de 22 años identificado como Lenin Salvador "N", a quien las autoridades consideran como probable responsable del crimen que conmocionó a todo el sur de la entidad.

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"Actualmente se encuentra con una orden de aprehensión vigente en contra de Lenin Salvador ´N´", informó la fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.En un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria explicó que continúan con las investigaciones derivadas del fallecimiento de la doctora, indagatorias que se efectúan —dijo— bajo protocolo de feminicidio.Fue el jueves pasado cuando fue hallada sin vida en su departamento del municipio de Coatzacoalcos la doctora Ramos Argüello, quien laboró en el Hospital General de Zona número 36 del IMSS, en el Hospital Materno del IMSS-Bienestar y en una clínica del ISSSTE.Cristina combinaba sus trabajos y, a la par, difundía en sus redes sociales su vida amorosa con un estudiante, a quien las autoridades ministeriales consideran como uno de los principales sospechosos del crimen.Durante este fin de semana, los restos de la víctima fueron velados y luego sepultados en el municipio de Paso del Macho, en la zona montañosa central de Veracruz, donde era originaria.Las indagatorias ocurren en medio de una fuerte presión social, en un estado donde existen altos niveles de feminicidios.El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres), un organismo de la Universidad Veracruzana, ha documentado al menos 40 casos de feminicidio de enero a agosto del presente año.La lista de muertes de mujeres la encabeza el municipio de Xalapa, la capital del estado, pero los hechos de violencia se diseminan por Veracruz, Poza Rica, Córdoba y, por supuesto, Coatzacoalcos.