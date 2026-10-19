SEP lanza concurso nacional de calaveritas literarias para estudiantes

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la realización de un Concurso Nacional de Calaveritas Literarias para estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universitarios.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Delgado Carrillo explicó que la recepción de trabajos será del 14 al 26 de octubre y el 2 de noviembre se darán los resultados.

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"Le vamos a pedir a la presidenta que nos invite a que las calaveritas ganadoras se presenten aquí en la mañanera", dijo."Entonces participen niñas, niños, jóvenes y adolescentes en las Calaveritas Literarias", agregó.Adicionalmente, destacó que los interesados podrán consultar la convocatoria en la página de internet https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2026/10/CONVOCATORIA.pdf.