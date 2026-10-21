logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se forma la Depresión Tropical Veintidós-E al sur de Acapulco

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero mantiene vigilancia ante posibles impactos del fenómeno.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 02:59 p.m.
A
Se forma la Depresión Tropical Veintidós-E al sur de Acapulco
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 21 de octubre se formó la Depresión Tropical Veintidós-E en Guerrero.


      Señaló que su centro se localiza a 825 kilómetros al sur de Acapulco y a mil 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 11 km/h.
      Mencionó que por el momento, debido a su distancia, este fenómeno no afecta al territorio mexicano.
      Por su parte, el Gobierno de Guerrero informó que, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal, mantiene especial seguimiento de este meteoro y ante sus posibles efectos para los próximos días.
      De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, la depresión tropical Veintidós-E podría convertirse en tormenta tropical en el transcurso del día y podría llegar a huracán categoría 3 el próximo 23 de octubre a 750 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se forma la Depresión Tropical Veintidós-E al sur de Acapulco
      Se forma la Depresión Tropical Veintidós-E al sur de Acapulco

      Se forma la Depresión Tropical Veintidós-E al sur de Acapulco

      SLP

      El Universal

      La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero mantiene vigilancia ante posibles impactos del fenómeno.

      Estudiantes de la UAM Iztapalapa paran 48 horas
      Estudiantes de la UAM Iztapalapa paran 48 horas

      Estudiantes de la UAM Iztapalapa paran 48 horas

      SLP

      El Universal

      Rectoría de UAM Iztapalapa reconoce inquietudes y ofrece diálogo para resolver conflicto.

      Tatiana Clouthier anuncia encuentro con habitantes de Santa Catarina
      Tatiana Clouthier anuncia encuentro con habitantes de Santa Catarina

      Tatiana Clouthier anuncia encuentro con habitantes de Santa Catarina

      SLP

      El Universal

      El evento se realiza en el Salón Pichito's Place para promover conciencia y mejores decisiones electorales.

      Sheinbaum reconoce a embajador Johnson como aliado de México
      Sheinbaum reconoce a embajador Johnson como aliado de México

      Sheinbaum reconoce a embajador Johnson como aliado de México

      SLP

      El Universal

      La mandataria rechazó el uso político de México en el proceso electoral estadounidense y destacó diálogo directo.