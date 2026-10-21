Se forma la Depresión Tropical Veintidós-E al sur de Acapulco
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero mantiene vigilancia ante posibles impactos del fenómeno.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 21 de octubre se formó la Depresión Tropical Veintidós-E en Guerrero.
Señaló que su centro se localiza a 825 kilómetros al sur de Acapulco y a mil 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
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Presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 11 km/h.
Mencionó que por el momento, debido a su distancia, este fenómeno no afecta al territorio mexicano.
Por su parte, el Gobierno de Guerrero informó que, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal, mantiene especial seguimiento de este meteoro y ante sus posibles efectos para los próximos días.
De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, la depresión tropical Veintidós-E podría convertirse en tormenta tropical en el transcurso del día y podría llegar a huracán categoría 3 el próximo 23 de octubre a 750 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.
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