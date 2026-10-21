Se forma la Depresión Tropical Veintidós-E al sur de Acapulco

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 21 de octubre se formó la Depresión Tropical Veintidós-E en Guerrero.

Señaló que su centro se localiza a 825 kilómetros al sur de Acapulco y a mil 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 11 km/h.Mencionó que por el momento, debido a su distancia, este fenómeno no afecta al territorio mexicano.Por su parte, el Gobierno de Guerrero informó que, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal, mantiene especial seguimiento de este meteoro y ante sus posibles efectos para los próximos días.De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, la depresión tropical Veintidós-E podría convertirse en tormenta tropical en el transcurso del día y podría llegar a huracán categoría 3 el próximo 23 de octubre a 750 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.