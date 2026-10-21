Estudiantes de la UAM Iztapalapa paran 48 horas

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Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, iniciaron un paro de actividades de 48 horas para exigir el funcionamiento de la biblioteca, mantenimiento de baños y áreas deportivas, acceso a internet, mejores servicios de cafetería y transparencia en el manejo del presupuesto universitario.

La suspensión de actividades fue acordada desde ayer durante una asamblea estudiantil, ante las inconformidades por las condiciones de las instalaciones y los servicios que ofrece la institución.

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Entre las principales demandas de los alumnos se encuentran la reapertura de la biblioteca, que permanece cerrada desde el inicio del actual trimestre escolar, el suministro de artículos básicos de higiene en los sanitarios y la rehabilitación de espacios deportivos que, aseguran, se encuentran abandonados.De acuerdo con el testimonio de un estudiante, el edificio de la biblioteca presenta hundimientos y fallas estructurales que impiden su utilización. Aunque se habilitó un espacio provisional para atender a la comunidad universitaria, éste también fue cerrado.Los inconformes denunciaron deficiencias en el servicio de cafetería, tanto por sus horarios de atención como por las condiciones de los alimentos que se ofrecen a los estudiantes.También demandaron acceso libre y completo a la red institucional de internet y la desprivatización del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras.En materia administrativa, los universitarios exigieron transparencia en el ejercicio de los recursos, así como democratizar la designación de los puestos de liderazgo de las divisiones académicas y las decisiones relacionadas con el presupuesto.Tras la asamblea, la rectoría de la UAM Iztapalapa, encabezada por Edith Ponce Alquicira, reconoció las inquietudes de los estudiantes y manifestó su disposición a mantener el diálogo para atender las demandas y alcanzar acuerdos que permitan reanudar las actividades académicas."Ante esta decisión, reconocemos las inquietudes expresadas por los y las estudiantes y reiteramos nuestra plena disposición para desde mañana continuar con el diálogo abierto, respetuoso y constructivo, a fin de generar condiciones que permitan avanzar en la atención de las demandas y, mediante acuerdos, favorecer la continuidad de las actividades sustantivas de nuestra Unidad", señaló en un comunicado.Las autoridades universitarias sostuvieron que la escucha, el intercambio de perspectivas y la construcción conjunta de acuerdos son las vías para responder a las inconformidades de los alumnos.Asimismo, solicitaron a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales de información de la UAM Iztapalapa.Por separado, la Rectoría General de la UAM informó que tomó conocimiento de la decisión estudiantil y reiteró su compromiso con el respeto a la libre expresión y organización de los alumnos."Reiteramos nuestro compromiso con el respeto a la libre expresión y organización estudiantil, así como con el diálogo abierto, respetuoso y constructivo como vía para atender las demandas de la comunidad universitaria", expresó.La Rectoría General destacó que está dispuesta a acompañar a las autoridades de la unidad y a los estudiantes en la búsqueda de acuerdos que permitan atender las preocupaciones planteadas y restablecer las actividades sustantivas de la institución.Agregó que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Iztapalapa para dar seguimiento a los acuerdos que se alcancen y contribuir a su cumplimiento, dentro del ámbito de sus atribuciones.