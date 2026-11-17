Profepa actúa tras fumigación en parque de Nuevo León
Estudios indican que insecticida puede afectar mariposas hasta 22 días después y permanecer meses en hojas
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Tras más de cinco días de silencio, la Procuraduría Federal deProtección al Ambiente ( Profepa
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) ha intervenido ante las denuncias ciudadanas por la fumigación que ordenó la diputada local del PRI, Lorena de la Garza, en el parque Rincón de los Encinos, Nuevo León, un área verde ubicada al sur de Monterrey, conocida por ser un punto de refugio temporal para la mariposa monarca durante su ruta migratoria.
La autoridad ambiental informó que se realizó una inspección en la zona para proteger a esta especie durante su recorrido e impuso medidas de urgente aplicación, entre ellas la suspensión total de fumigaciones y la prohibición de lavar, podar o alterar el área.
La Profepa, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, también fijó un plazo de 48 horas para entregar el mapeo de aplicación y un plan de remediación, y detalló que el procedimiento administrativo continúa "para determinar daños y sanciones conforme a la ley".
-----Lorena de la Garzadescarta afectaciones a mariposas monarca
Aunque la fumigación se realizó desde la semana pasada, la legisladora priista apenas respondió a los señalamientos la noche del pasado lunes, en un video publicado en sus redes sociales donde descartó afectaciones a la mariposa monarca tras su evento.
"Sé que preocupó y molestó a mucha gente, y entiendo por qué. Afortunadamente, no hay ningún ejemplar de mariposa muerta ni afectada. Nuestro programa de fumigación ya ni siquiera está activo", justificó.
De la Garza reconoció que no se debió ordenar esta fumigación en el parque y explicó que su equipo hizo esto previo a una jornada de vacunación programada para combatir el mosquito transmisor del dengue.
"La aplicación duró cinco minutos y se realizó en un área que es de aproximadamente cuarenta metros cuadrados", añadió.
La diputada del PRI compartió que, tras consultar a un biólogo experto en conservación, su equipo siguió la recomendación de regar abundantemente la zona para diluir el producto y disminuir sus efectos, pese a que Profepaprohibió lavar, podar o alterar el área.
"Hemos mantenido presencia aquí en el parque, pendientes de cualquier afectación. Seguimos realizando inspecciones y recorridos en la zona para mantener vigilancia y alertar a las autoridades si encontramos algo", garantizó.
Lorena de la Garza concluyó su mensaje diciendo que cuidar Monterrey también es cuidar parques, árboles y especies que visitan el municipio, por lo que prometió que atenderá cualquier medida de mitigación que la Profepa recomiende.
-----Mariposas pueden morir hasta 22 días después de entrar en contacto con el insecticida, advierten
El activista ambiental Arturo Islas Allende, en un video publicado el domingo, señaló que para que una mariposa pierda la vida pueden pasar hasta 22 días después de haber tenido contacto con el insecticida, según estudios de la Universidad de Cambridge.
Además, el veneno puede tardar hasta cinco meses en desaparecer por completo de las hojas de los árboles.
"Hay cientos de partículas de insecticidas que vuelan en el aire y que se pueden incrustar en las patas y en el cuerpo de estos animales. Cuando entra en contacto el insecticida con una mariposa las desorienta, paraliza su sistema nervioso y no les permite volver a volar", advirtió.
La mariposa monarca viaja desde Canadá y el norte de los Estados Unidos hasta estados de México y Michoacán, debido a que sólo alcanza la madurez con el calor primaveral. Para lograr este hito, hiberna en lugares donde la temperatura la mantiene quieta y llegada la primavera se reproduce; poco después, emprende su regreso hacia el norte y concluye su ciclo de vida.
No todos los ejemplares migran. Los que no lo hacen viven de dos a seis semanas, y las que sí lo hacen viven de seis a nueve meses, que es lo que dura el viaje.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la mariposa monarca es una especie clave en el equilibrio de los ecosistemas en donde habita y recorre. Su papel como polinizadora facilita la reproducción de diversas plantas y flores de Norteamérica.
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