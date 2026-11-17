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Tras más de cinco días de silencio, la Procuraduría Federal de

al Ambiente (

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) ha intervenido ante las denuncias ciudadanas por laque ordenó la diputada local del PRI,, en el, Nuevo León, unverde ubicada al sur de Monterrey, conocida por ser un punto de refugio temporal para ladurante suLa autoridad ambiental informó que se realizó unaen la zona para proteger a esta especie durante su recorrido e impuso medidas de urgente aplicación, entre ellas lade fumigaciones y la prohibición de lavar, podar o alterar elLa, encabezada por, también fijó un plazo depara entregar el mapeo de aplicación y un plan de remediación, y detalló que elcontinúa "para determinar daños y sanciones conforme a la ley".-----a mariposas monarcaAunque lase realizó desde la semana pasada, la legisladora priista apenas respondió a los señalamientos la noche del pasado lunes, en unpublicado en sus redes sociales donde descartó afectaciones a latras su evento."Sé que preocupó y molestó a mucha gente, y entiendo por qué. Afortunadamente, no hay ningún ejemplar de mariposa muerta ni afectada. Nuestro programa deya ni siquiera está activo", justificó.De la Garza reconoció queordenar estaen el parque y explicó que su equipo hizo esto previo a unaprogramada para combatir el"La aplicación duróy se realizó en unque es de aproximadamente", añadió.La diputada del PRI compartió que, tras consultar a unen conservación, su equipo siguió la recomendación dela zona para diluir el producto y disminuir sus efectos, pese a que, podar o alterar el"Hemos mantenidoaquí en el parque, pendientes de cualquier afectación. Seguimos realizandoy recorridos en la zona para mantenery alertar a las autoridades si encontramos algo", garantizó.concluyó su mensaje diciendo quetambién es cuidar parques, árboles y especies que visitan el municipio, por lo que prometió que atenderá cualquierque larecomiende.-----Mariposas pueden morir hastadespués de entrar en contacto con el insecticida, adviertenEl activista ambiental, en unpublicado el domingo, señaló que para que una mariposa pierda la vida pueden pasar hastadespués de haber tenido contacto con el insecticida, según estudios de laAdemás, elpuede tardar hastaen desaparecer por completo de las"Hay cientos deque vuelan en el aire y que se pueden incrustar en las patas y en el cuerpo de estos animales. Cuando entra en contacto el insecticida con una mariposa las, paraliza su sistema nervioso y no les permite volver a volar", advirtió.Laviaja desde Canadá y el norte de los Estados Unidos hasta estados dey Michoacán, debido a que sólo alcanza la madurez con el calor primaveral. Para lograr este hito, hiberna en lugares donde la temperatura la mantiene quieta y llegada la primavera se reproduce; poco después, emprende su regreso hacia el norte y concluye su ciclo de vida.No todos los ejemplares migran. Los que no lo hacen viven de, y las que sí lo hacen viven de, que es lo que dura el viaje.De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (), laes unaen el equilibrio de los ecosistemas en donde habita y recorre. Su papel comofacilita la reproducción de diversas plantas y flores de Norteamérica.