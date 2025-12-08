logo pulso
Nacional

Ganaderos critican el sobrecontrol por GBG

Por EFE

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Ganaderos critican el sobrecontrol por GBG

Ciudad de México.- Ganaderos mexicanos advirtieron este domingo que las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano, tras la declaratoria de emergencia nacional por la plaga del gusano barrenador, han generado una “sobrerregulación sin precedentes” que ya afecta de manera crítica a la cadena de suministro de carne en México, con impactos en costos, logística, bienestar animal y precios al consumidor.

En un comunicado, la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) reconoció la gravedad de la plaga y reiteró su compromiso con la sanidad animal.

Según la AMEG, el ganado que es llevado desde estados del sur hacia los centros de engorda del norte enfrenta actualmente incrementos sustanciales en los tiempos de traslado, que han pasado de 20 a 32 horas, además de esperas superiores a 18 horas en puntos de inspección para cumplir los tiempos posteriores a la aplicación obligatoria de antiparasitarios.

Esto se suma a retenes adicionales que duplican las inspecciones federales. La AMEG aseguró que la sobrerregulación está provocando desabasto regional, cuellos de botella logísticos y pérdida de competitividad, con efectos en los costos.

