Garantizan escuela a niños migrantes

Ciudad Juárez, Chih.- Al cambiar la política migratoria en Estados Unidos, decenas de migrantes quedaron varados en esta ciudad y han tenido que adaptarse a la vida fronteriza, la cual no sólo consiste en empleo o vivienda, sino también en educación.

En esta localidad, de acuerdo con autoridades estatales, en el ciclo escolar 2025-2026 más de 355 niños y adolescentes migrantes de países como Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala, ocupan un lugar dentro de planteles educativos de nivel básico, es decir, primaria y secundaria.

En la Escuela Primaria Federal Luis Cabrera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante este ciclo escolar se recibió a cinco estudiantes migrantes, originarios de Colombia y Venezuela. Para poder ofrecerles clases e integrarlos con los demás estudiantes se preparó tanto a docentes como a los alumnos, a quienes no sólo se les analizó el nivel académico, sino también la cuestión emocional y demás aspectos que pudieran influir en su desempeño escolar.

Guadalupe Ivonne Manríquez, directora del plantel, comenta que desde 2024 se comenzó a recibir en la escuela a niños migrantes; incluso ya egresaron de esa institución dos alumnos de Venezuela.

“La integración es muy rápida porque los niños de aquí los acogen, por lo cual se les integra tanto con los demás niños como en las actividades de aprendizaje”, dijo.