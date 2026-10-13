"Integración de GN incrementó demanda de medicinas a Sedena"

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, reconoció que el incremento en la demanda de atención médica, derivado de la incorporación de nuevos elementos de la Guardia Nacional al sistema de salud militar, ha influido en el abasto de medicamentos en los hospitales castrenses.

"Hay que considerar primero que se incrementó mucho la necesidad de atención médica. Cuando con la creación de la Guardia Nacional. Es decir, en este momento se tienen que atender 280 mil elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y todos sus derechohabientes (...)."

"Específicamente, hablando en el caso del Hospital Central Militar, se abastecen recetas en un 72% y también el 80% de medicamentos", justificó el general Trevilla en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, EL UNIVERSAL publicó en su edición de este martes 13 de octubre que, de acuerdo con documentos oficiales de la Dirección General de Sanidad del Ejército Mexicano, el desabasto alcanzó a la Sedena y solo surte el 56% de las recetas.

Aseguró que la infraestructura de los hospitales militares es suficiente, además que se incrementaron los turnos y la capacidad de ingreso en la Escuela Médico Militar. Refirió también que se ha contratado a personal civil.

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Explicó que si no se puede abastecer en ese momento, hay diferentes procedimientos como el de "paciente específico" con el que la Dirección General de Sanidad abastece directamente o reintegra lo que gasta el paciente.

"En un término de 15 a 30 días, 40 días, se le reintegra el dinero. También en el caso de los hospitales que dan el mayor número de atención y de máximo nivel, como es el Hospital Central Militar, el Hospital de Especialidades Médicas, el Hospital de la Mujer, el hospital de Oftalmología, hay una empresa que los puede surtir directamente aquellos medicamentos que requieran".

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"Y también hay otro procedimiento que se denomina ´compras extraordinarias´; es decir, se les otorga una cantidad mensual extra a todos esos hospitales para que ellos puedan adquirir esos medicamentos de manera directa, así es como funciona", detalló.

Insistió en que "se incrementaron mucho las necesidades", pero "se tomaron las previsiones": "Y de todos modos vamos a revisar si podemos acortar, por ejemplo, el tiempo en que se reintegre el dinero aquellos pacientes que compraron ellos los medicamentos, vamos a buscar recortar estos tiempos".

El titular de la Sedena consideró que el 80% de existencias de medicamentos es adecuado "y con todas estas medidas se logra satisfacer necesidades que consideramos son primordiales para la moral del personal del Ejército y de sus derechohabientes".

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Sedena y la Secretaría de Marina tienen su propio esquema de adquisiciones "y lo hacen muy bien como siempre lo han hecho".