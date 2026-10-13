Apple lanza su primera pantalla inteligente HomeView

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Apple ha presentado su primera pantalla inteligente, se trata de Apple HomeView, la cual está diseñada para funcionar como centro de control del hogar conectado.

Con un precio inicial de 299 dólares en Estados Unidos, el dispositivo permite controlar accesorios inteligentes, realizar videollamadas, reproducir contenido multimedia y consultar información personalizada mediante Siri con inteligencia artificial.

HomeView estará disponible a partir del 13 de noviembre. Hasta la redacción de esta nota, aún no hay precio y fecha de lanzamiento para México. Apple, también contempla una versión para montaje en pared, además del modelo convencional con base ajustable.

HomeView incorpora pantalla Liquid Retina y audio avanzado

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HomeView incorpora una pantalla Liquid Retina de siete pulgadas con tecnología True Tone, que adapta la imagen a las condiciones de iluminación del entorno. Su brillo alcanza hasta 500 nits y puede reducirse a 0.3 nits para facilitar su uso durante la noche.

En el apartado de audio, cuenta con altavoces integrados compatibles con Spatial Audio, así como cuatro micrófonos que captan las instrucciones de voz y ayudan a reducir el ruido de fondo durante las llamadas.

Para las videollamadas, incluye una cámara de 12 megapíxeles con Center Stage, tecnología que mantiene a las personas dentro del encuadre mientras se mueven o se incorporan más participantes.

El dispositivo también integra un chip A18, que permite ejecutar las funciones de inteligencia artificial y gestionar características como el reconocimiento de usuarios.

El equipo estará disponible en cuatro colores: plata, blanco estelar, rosa y gris espacial. La versión de escritorio incorpora una base de aluminio con una bisagra de acero inoxidable que permite ajustar la inclinación de la pantalla.

Por su parte, el modelo para montaje en pared está pensado para espacios como entradas y pasillos, y podrá instalarse mediante opciones de conexión cableada o enchufable. Esta variante se ofrecerá en plata y gris espacial.

Siri AI, privacidad y compatibilidad con accesorios Apple Home

Uno de los principales diferenciadores de HomeView es la integración de Siri AI, impulsada por Apple Intelligence. El asistente permite realizar consultas, obtener información, organizar tareas y acceder a determinados datos personales cuando el dispositivo está vinculado con un iPhone o iPad compatible.

Apple señala que HomeView puede reconocer hasta seis personas y adaptar la experiencia para cada integrante del hogar. De esta manera, puede mostrar información personalizada, como calendarios, mensajes y recordatorios, de acuerdo con el usuario identificado.

No obstante, la compañía advierte que Siri AI estará disponible inicialmente en inglés y que pueden aplicarse límites de uso. Por ello, la disponibilidad de sus funciones en español deberá confirmarse.

Apple también destaca las medidas de privacidad de HomeView. El dispositivo está diseñado para mantener separado el contenido personal de cada usuario y emplea componentes de seguridad integrados en el chip A18 para procesar información relacionada con el reconocimiento facial y de voz.

Para acceder a una experiencia personalizada, cada integrante necesita una cuenta de Apple y un iPhone o iPad compatible. Los invitados y usuarios no reconocidos también pueden utilizar funciones básicas, como controlar accesorios, consultar el clima, programar temporizadores y reproducir música.

En cuanto a la compatibilidad, HomeView funciona con accesorios compatibles con Apple Home, incluidos productos de iluminación, seguridad y climatización. Esto permite integrarlo en una configuración doméstica existente sin que todos los dispositivos tengan que ser de Apple.

Con HomeView, la compañía busca ampliar su presencia en el mercado de las pantallas inteligentes para el hogar, donde compite con alternativas como Echo Show, de Amazon, y Nest Hub, de Google.