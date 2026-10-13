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Declaran a la actriz María Rojo "Visitante Distinguida" de Veracruz

La actriz fue homenajeada por su vínculo con Veracruz y su carrera en cine y teatro.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 10:53 a.m.
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María Rojo / Archivo

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      La actriz María Rojo fue declarada Visitante Distinguida del municipio turístico de Veracruz, donde filmó Danzón, una de las películas más representativas de su carrera.

      Reconocimiento oficial y trayectoria artística

      Las autoridades del puerto de Veracruz reconocieron la destacada trayectoria artística y el estrecho vínculo con Veracruz de una de las figuras más emblemáticas y versátiles de la cinematografía y las artes escénicas en México.

      En sesión solemne de Cabildo del Ayuntamiento, la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, entregó el reconocimiento de Visitante Distinguida.

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      Testimonio y vínculo personal con Veracruz

      Rojo recordó su formación en la Universidad Veracruzana y los años en que vivió, trabajó y encontró el amor en esta tierra.

      "Aquí pasé lo mejor de mi vida", compartió la primera actriz, quien también participa en una nueva producción que se filma en la ciudad de Veracruz.

      La presidenta municipal destacó su contribución al cine, el teatro y la televisión mexicana, así como su capacidad para transmitir emociones e historias que trascienden generaciones. "Sin cultura no hay memoria y sin memoria no hay futuro", resaltó la alcaldesa, al subrayar que el cine preserva las raíces de los pueblos.

      Y agradeció a María Rojo por proyectar la identidad veracruzana en la pantalla grande e inspirar a nuevos talentos a contar sus propias historias.

      Entre las obras más relevantes de María Rojo destaca Rojo amanecer, que retrata la matanza de Tlatelolco; así como Danzón, una obra que la consolidó como un ícono de la emancipación femenina; y la comedia satírica La tarea, donde desafió la censura de la época.

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