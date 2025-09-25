Gobernador ofrece disculpa

Guadalajara, Jal.- El gobernador Pablo Lemus Navarro ofreció una disculpa pública por las omisiones cometidas ante la desaparición de cuatro personas en septiembre de 2010 en los límites de Jalisco y Zacatecas.

“Hoy estoy aquí, como Gobernador de Jalisco, no sólo por un mandato institucional o constitucional, sino principalmente por una obligación ética y humana. Todo, absolutamente todo lo que es humano, es prioridad para mí y para mi gobierno”, afirmó.

Con este acto se cumplió el punto siete de la Recomendación 167/2023, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al reconocer, de manera pública, la responsabilidad institucional de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, en agravio de las víctimas directas Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz.

El gobernador señaló que, si bien ninguna disculpa borra el dolor ni devuelve el tiempo, puede abrir un nuevo camino y ser el punto de partida para reafirmar el compromiso con las familias de personas desaparecidas y la sociedad civil organizada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Quiero que se escuche fuerte en Jalisco y en todo México, no hay lugar para la soberbia. La humildad, la solidaridad, la sensibilidad y la empatía deben de marcar el actuar de todo funcionario o funcionaria pública en Jalisco y en todo México”, dijo.

Lemus Navarro ofreció la disculpa pública, a nombre del Ejecutivo Estatal y de la Fiscalía del Estado, por violaciones a derechos humanos cometidas por acción y por omisión, a la señora María Natividad Guerrero Sedano —madre de Dalia Guadalupe Cruz y suegra de Luis Ramón Enciso— y sus familiares, así como a Fidel Sedano Sandoval, María Teresita Jesús Vilchis Verduzco, Rosalina Michelle Sedano Chávez y Azucena Guadalupe Sedano Chávez.

La señora Natividad Guerrero Sedano reconoció la voluntad del Gobierno de Jalisco, al reconocer las omisiones y vulneraciones cometidas a sus derechos humanos hace 15 años, y en distintas etapas del proceso.

La señora Natividad Guerero instó al gobierno de Jalisco a trabajar en la consolidación de políticas públicas y acciones que garanticen la protección de las víctimas de desaparición.