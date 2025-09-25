logo pulso
Nacional

Senado avala ley general vs. extorsión

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
Ciudad de México.- El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma presidencial sobre la extorsión, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de este delito, la cual establezca como mínimo los tipos penales y las sanciones correspondientes.

La reforma que, turnada al Ejecutivo para su publicación, tiene el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que pueda revertir este grave y creciente delito que afecta a todos los sectores de la sociedad y de la economía.

Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, argumentó que “la extorsión no es un delito menor ni es un delito aislado, es un flagelo (...) a hogares, negocios, instituciones y comunidades completas”.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, lo que significa un incremento de 57% en tan sólo seis años.

El Inegi señala que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con un costo superior a 124 mil millones de pesos.

