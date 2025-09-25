logo pulso
"Millones me respaldan"

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
“Millones me respaldan”

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró que nunca ha existido dinero del narcotráfico en las elecciones en esa entidad y ante el escándalo por su presunto involucramiento con el grupo criminal La Barredora, argumentó que está tranquilo porque millones de mexicanos lo respaldan.

En declaraciones a medios de comunicación, el legislador de Morena negó que haya hecho algún pacto con el crimen organizado para mantener la paz en Tabasco durante su gobierno e insistió en que miente quien asegure que en el expediente de la investigación del caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, se le señale con alguna responsabilidad o actuación indebida.

“Ni usted, ninguno de los que estamos aquí podemos saber qué contiene el expediente de esas averiguaciones porque la carpeta, por ley, el Ministerio Público, el fiscal, las fiscalías, están obligados a guardar la secrecía de la investigación, no nada más de lo que se investiga, sino de lo que contiene de declaraciones, de testimoniales”, reiteró.

“Usted y yo sabemos que el expediente existe, pero no le consta a usted y puede estar... Es una falta que uno revele el contenido de un expediente, aunque lo tuviera, nadie conoce el contenido, más que los fiscales”, respondió el morenista.

